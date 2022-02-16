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أهالي الطلاب في الخارج يعتصمون للمطالبة بتطبيق قانون الدولار الطلابي

اعتصم اهالي الطلاب الجامعيين في الخارج مجددا، للمطالبة باقرار تعديلات قانون الدولار الطالبي.
رمز الخبر: ۶۳۰۶۹
تأريخ النشر: 15 February 2022

اعتصم اهالي الطلاب الجامعيين في الخارج مجددا، للمطالبة باقرار تعديلات قانون الدولار الطالبي.

من يهدأ بال هؤلاء .. هم ذوو الطلاب الجامعيين في الخارج .. الذي ما زلوا ينتظرون تطبيق ما عرف بقانون الدولار الطلابي الذي لم ينفذ حتى الساعة.. وجديده التعديلات التي تقدمت بها كتلة الوفاء للمقاومة وتتعلق بإلزام المصارف صرف مبلغ عشرة الاف دولار تحت طائلة فرض العقوبات والذي رد من قبل رئاسة الجمهورية.

المعتصومون اعتصموا في ساحة رياض الصلح ثم قطعوا الطريق عند الباب الخلفي للسراي الحكومي وتسمروا هناك رافضين فتح الطريق قبل ان تحل ازمتهم.

تدخلت القوى الامنية لفض الاعتصام ولكن من دون جدوى حتى ان احد المعتصمين تعرض للدهس من قبل سائقين تذمروا من قطع الطريق.

وبعد اخذ ورد سمح لوفد من الاهالي بلقاء احد مستشاري رئيس الحكومة وحصلوا على وعد بطرح التعديلات مجددا على الجلسة التشريعة.

المصدر:يونيوز

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