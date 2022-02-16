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لجنة الطوارئ الصحية تعلن انخفاض موجة الاصابة بفيروس كورونا وتدعو لوضع شروط للقادمين للبلاد

أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية، انخفاض موجة الإصابة بفيروس كورونا مما حدا بفتح الفصول النهائية بكل المدارس بناءً على قرار لجنة مختصة.
رمز الخبر: ۶۳۰۶۸
تأريخ النشر: 15 February 2022

أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية، انخفاض موجة الإصابة بفيروس كورونا مما حدا بفتح الفصول النهائية بكل المدارس بناءً على قرار لجنة مختصة.

وحثت اللجنة خلال اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء بالقصر الجمهوري برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي عبدالباقي عبدالقادر الزبير، على ضرورة معالجة كل التحديات التي تواجه القضايا المالية واللوجستية والتخزينية والفنية.

وكشف وكيل وزارة الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم اللجنة نصر الدين أحمد محمد خالد، عن تخليص كميات كبيرة من الشحنات الخاصة بالتطعيم، بجانب التوسع في قاعدة الشراكة مع المنظمات المعنية والقطاع الخاص.

وأضاف نصر الدين في تصريح صحفي، أن اللجنة دعت إلى وضع شروط للقادمين للسودان من دول العالم المختلفة ومراعاة البروتوكولات الخاصة بالفحص والشهادات المطلوبة.

وأعلن وكيل الثقافة والإعلام، أن الفترة الماضية شهدت زيادة عدد مراكز التطعيم، وتفعيل أعمال لجان بناء الثقة للمترددين عن التطعيم، مما أدى إلى ارتفاع نسبة التطعيم إلى 85% في المناطق المستهدفة، واستمرار الحملة الموجهة للذين أخذوا الجرعة الأولى، في دعوتها للحرص على أخذ الجرعة الثانية.

المصدر:يونيوز

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