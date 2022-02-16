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نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني يؤكد عمق العلاقات مع جنوب السودان

أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو، خلال لقائه توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية، عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين السودان وجنوب السودان.
رمز الخبر: ۶۳۰۶۷
تأريخ النشر: 15 February 2022

أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة رئيس اللجنة العليا لتنفيذ اتفاقية السلام المنشطة لجنوب السودان، عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين السودان وجنوب السودان.

وأشار دقلو في تصريح صحافي، عقب وصوله إلى مطار جوبا، إلى أن زيارته والوفد المرافق له، تأتي بتكليف من رئيس وأعضاء مجلس السيادة، للوقوف على سير تنفيذ اتفاق السلام بجنوب السودان، لافتاً إلى تواصلهم المستمر خلال الفترة الماضية من عمر الاتفاق، مع الرئيس سلفاكير ونائبه الأول رياك مشار، لمتابعة سير تنفيذ الاتفاق.

وقال "رغم المشاكل التي يواجهها السودان إلا أننا ظللنا متابعين لكافة التطورات في جنوب السودان بوصفنا ضامنين لاتفاق السلام"، وأضاف "أننا سنجلس مع جميع الأطراف للوقوف على آخر الترتيبات المتعلقة بتنفيذ الترتيبات الأمنية، إلى جانب سير تنفيذ بقية بنود الإتفاق"، مبيناً أن الأوضاع في جنوب السودان تشهد استقراراً وطمأنينة ونهضة عمرانية وتنموية.

وأكد دقلو أن أي اتفاق سلام يمكن أن يواجه صعوبات خلال عملية التنفيذ، خاصة في ظل شح الموارد، مجدداً ثقته في ما تتمتع به كافة الأطراف من إرادة قوية لتنفيذ الاتفاق والمضي في مسيرة تحقيق السلام والاستقرار.

إلى ذلك، عبر توت قلواك مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية، عن ترحيب بلاده بزيارة السيد نائب رئيس مجلس السيادة والوفد المرافق، ممتدحاً جهود دقلو في تحقيق السلام في جنوب السودان ومساهمته في بناء الثقة بين الأطراف. ولفت إلى أن الزيارة تهدف للوقوف على تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان، خاصة بند الترتيبات الأمنية.

المصدر:يونيوز

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