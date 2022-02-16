رئيس حكومة العدو يبحث في المنامة موضوع "مواجهة ايران" وحلفائها

التقى رئيس حكومة العدو نفتالي بينت في المنامة الملك البحريني وعدداً من المسؤولين البحرينيين، وقالت وسائل اعلام صهيونية وبحرينية ان موضوع مواجهة ايران وحلفائها سيكون في صلب النقاشات بين الجانبين.

التقى رئيس حكومة العدو نفتالي بينت في المنامة الملك البحريني وعدداً من المسؤولين البحرينيين، وقالت وسائل اعلام صهيونية وبحرينية ان موضوع مواجهة ايران وحلفائها سيكون في صلب النقاشات بين الجانبين.

حماسة لافتة لاقى بها النظام البحريني رئيس حكومة العدو نفتالي بينت الذي وصل الى المنامة للقاء المسؤولين البحرينيين من اجل تعزيز العلاقات بين الجانبين، وخصوصا في مجال التنسيق والتعاون العسكري.

هذه الحماسة عكستها المقابلة التي اجرتها صحيفة الايام البحرينية مع بينت وركزت فيها على التحديات المشتركة وعلى رأسها ايران وامكانية عقد تحالف عسكري مع تل ابيب.

بينت قال للصحيفة ان "اسرائيل والبحرين تواجهان تحديات امنية من نفس المصدر وهو ايران"، محذرا الولايات المتحدة من ابرام اتفافية مع ايران لان "ذلك سيشكل خطأ استرتيجيا، ويمكن ايران من الاحتفاظ بقدراتها النووية، والحصول على مئات المليارات من الدولارات التي ستعزز آلتها الارهابية"، على حد تعبيره.

اعلام العدو ركز في متابعته للزيارة على اهميتها من ناحية الرسالة التي تحملها في مواجهة ايران وحلفائها في ظل الظروف الحساسة، التي تمر بها المنطقة.

وسائل اعلام صهيونية قالت ان نفتالي بينت ابدى انزعاجه من زيارة وزير حربه بني غانتس التي سبقت زيارته الى البحرين، ورأت هذه الوسائل ان الامر يعود الى التنافس بين الرجلين على قطف ثمار اتفاقيات التطبيع مع دول عربية.

المصدر:يونيوز