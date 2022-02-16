النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۳۵مشاهدات
‍ پ

رئيس حكومة العدو يبحث في المنامة موضوع "مواجهة ايران" وحلفائها

التقى رئيس حكومة العدو نفتالي بينت في المنامة الملك البحريني وعدداً من المسؤولين البحرينيين، وقالت وسائل اعلام صهيونية وبحرينية ان موضوع مواجهة ايران وحلفائها سيكون في صلب النقاشات بين الجانبين.
رمز الخبر: ۶۳۰۶۵
تأريخ النشر: 15 February 2022

التقى رئيس حكومة العدو نفتالي بينت في المنامة الملك البحريني وعدداً من المسؤولين البحرينيين، وقالت وسائل اعلام صهيونية وبحرينية ان موضوع مواجهة ايران وحلفائها سيكون في صلب النقاشات بين الجانبين.

حماسة لافتة لاقى بها النظام البحريني رئيس حكومة العدو نفتالي بينت الذي وصل الى المنامة للقاء المسؤولين البحرينيين من اجل تعزيز العلاقات بين الجانبين، وخصوصا في مجال التنسيق والتعاون العسكري.

هذه الحماسة عكستها المقابلة التي اجرتها صحيفة الايام البحرينية مع بينت وركزت فيها على التحديات المشتركة وعلى رأسها ايران وامكانية عقد تحالف عسكري مع تل ابيب.

بينت قال للصحيفة ان "اسرائيل والبحرين تواجهان تحديات امنية من نفس المصدر وهو ايران"، محذرا الولايات المتحدة من ابرام اتفافية مع ايران لان "ذلك سيشكل خطأ استرتيجيا، ويمكن ايران من الاحتفاظ بقدراتها النووية، والحصول على مئات المليارات من الدولارات التي ستعزز آلتها الارهابية"، على حد تعبيره.

اعلام العدو ركز في متابعته للزيارة على اهميتها من ناحية الرسالة التي تحملها في مواجهة ايران وحلفائها في ظل الظروف الحساسة، التي تمر بها المنطقة.

وسائل اعلام صهيونية قالت ان نفتالي بينت ابدى انزعاجه من زيارة وزير حربه بني غانتس التي سبقت زيارته الى البحرين، ورأت هذه الوسائل ان الامر يعود الى التنافس بين الرجلين على قطف ثمار اتفاقيات التطبيع مع دول عربية.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
هجوم إلكتروني يستهدف وزارة الدفاع الأوكرانية ومصرفين حكوميين
ناظم: مجلس الوزراء صوت على مباشرة وزارتي الكهرباء والنفط بدراسة استيراد الغاز القطري
الوفاق: زيارة بينيت خيانة للبحرين واعلان لانتهاء صلاحية الدستور وفقدان لأهلية مستقبليه
بوتين يبدي استعداد بلاده للتفاوض مع الغرب.. والمستشار الألماني يحث على التعاون مع موسكو
لافروف:سعي الغرب لنزع أوكرانيا وجورجيا عن روسيا وراء تطلعهما لعضوية الناتو والاتحاد الأوروبي
أردوغان: الكوارث والتحديات الجديدة التي واجهها العالم تدعونا إلى البحث عن الحلول معا
محادثة هاتفية مرتقبة بين رئيس الوزراء الياياني والرئيس الاوكراني لتخفيف التوترات مع روسيا
المقداد يوّقع الاتفاق الإطاري للانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية بحضور السفير الهندي
المطارات المغربية تستقبل 1654 رحلة دولية بين قادمة ومغادرة منذ إعادة فتح المطار
رئيس أركان الجيش والملحق العسكري السعودي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية على المستوى العسكري
رئيس الوزراء: مشاريع وزارة النقل تحظى باهتمام بالغ ومتابعة دائمة
السفير العراقي يبحث مع وزير الصناعة مواصلة التعاون بين البلدين
الحكومة تطلب من وزير الطاقة وضع خطة لتنظيم قطاع الكهرباء
الكاظمي يصدر توجيهات تخص أسعار السلع والبطاقة التموينية: لا غطاء لأي مجرم أو مطلوب للعدالة
رئيس مجلس السيادة يوجه بتطوير وتعزيز التعاون المشترك بين السودان والهند
مشاهد تعرض للمرة الاولى للقائد الجهادي الكبير الشهيد عماد مغنية
وزير الدفاع الروسي يزور دمشق ويطلع الرئيس الأسد على سير تدريبات الأسطول الروسي شرقي المتوسط
الشيخ حمود: إما نكون مع المقاومة والتحرير وفلسطين وحقوق الشعوب وإما نكون مع القمع والإذلال
نائب الأمين العام لجمعية الوفاق يشكر الشعب اللبناني على مواقفه المشرفة من كل قضايا الأمّة
توقيع 5 اتفاقيات.. اشتية يلتقي نظيره الليبي في طرابلس
بيدرسون يصل دمشق غداً ويلتقي وزير الخارجية فيصل المقداد
رئيس حكومة الإحتلال يصل إلى المنامة
ولي العهد يستقبل رئيس مجلس النواب المصري
إعطاء إشارة الإنطلاق في المخطط التنموي في بعض ولايات البلاد
تجمع العلماء المسلمين: الجماهير التي خرجت في البحرين قبل أحد عشر عامًا لهي تعبير عن نور الله
ناصر قنديل: الثورة البحرينية تعبر فعلًا عن إرادة شعبها ولم تخرج عن سلميتها
معركة قانونية بين الجزائر وفرنسا حول ملف التفجيرات النوويـة
الكاظمي: العراق يمر بظروف معقدة وهناك من حاول خلق فتنة طائفية
السيد الحوثي يؤكد لوفود قبائل مديريتي الجوبة والعبدية على الصلح العام وحل المشاكل
متحف المذياع في فاس.. أحد أهم مقاصد الزوار في المدينة