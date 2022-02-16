الشيخ عيسى قاسم: الشعب يرفض تواجد الصهاينة على أرضه ويواصل المقاومة

أكد عالم الدين البحريني الشيخ عيسى قاسم بشأن زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت إلى البحرين أن الشعب البحريني يرفض تواجد الصهاينة على أرضه ويواصل المقاومة.

أكد عالم الدين البحريني الشيخ عيسى قاسم بشأن زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت إلى البحرين أن الشعب البحريني يرفض تواجد الصهاينة على أرضه ويواصل المقاومة.

وفي تغريدة عبر حسابه في تويتر كتب الشيخ قاسم: يا "نفتالي بينيت" إنَّ ذكرى المولد الشريف للإمام الربّاني عليٍّ عليه السلام لترفض وجودك أيُّها العدوّ اللدود على أرض البحرين ولو للحظة واحدة، والبحرين ترفضك الرفض كلّه. و ١٤ فبراير وشعب البحرين الأبيّ كلّه مقاومة لوجودك.

بدوره أكد نائب أمين عام جمعية "الوفاق" البحرينية، الشيخ حسين الديهي، زيارة رئيس حكومة الاحتلال الى البحرين ولقاءاته مع المسؤولين فيها.

وخلال اللقاء التضامني الذي أجرته جمعية الوفاق البحرينية في ضاحية بيروت الجنوبية امس الاثنين، قال الشيخ الديهي "نرفض لقاء المهزلة الذي يجمع ملك البحرين مع رئيس الكيان الصهيوني".

وشدد على أنه "سنبقى كشعب بحريني مع القضية الفلسطينية ولن نقبل أي تطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي".

وفي وقت سابق، وصل نفتالي بينيت​ إلى العاصمة ​البحرين​ية ​المنامة​، في أول زيارة رسمية لرئيس الوزراء الاسرائيلي إلى البحرين، حيث كان في استقباله ​وزير الخارجية البحريني​، عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وتأتي هذه الزيارة بعد عام ونصف تقريباً من انضمام البحرين إلى ركب التطبيع، حيث وقعت التطبيع في البيت الأبيض في منتصف أيلول/سبتمبر 2020.

المصدر:يونيوز