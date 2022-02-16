النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۳۵مشاهدات
‍ پ
تعليقا على زيارة بينت..

الشيخ عيسى قاسم: الشعب يرفض تواجد الصهاينة على أرضه ويواصل المقاومة

أكد عالم الدين البحريني الشيخ عيسى قاسم بشأن زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت إلى البحرين أن الشعب البحريني يرفض تواجد الصهاينة على أرضه ويواصل المقاومة.
رمز الخبر: ۶۳۰۶۲
تأريخ النشر: 15 February 2022

أكد عالم الدين البحريني الشيخ عيسى قاسم بشأن زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت إلى البحرين أن الشعب البحريني يرفض تواجد الصهاينة على أرضه ويواصل المقاومة.

وفي تغريدة عبر حسابه في تويتر كتب الشيخ قاسم: يا "نفتالي بينيت" إنَّ ذكرى المولد الشريف للإمام الربّاني عليٍّ عليه السلام لترفض وجودك أيُّها العدوّ اللدود على أرض البحرين ولو للحظة واحدة، والبحرين ترفضك الرفض كلّه. و ١٤ فبراير وشعب البحرين الأبيّ كلّه مقاومة لوجودك.

بدوره أكد نائب أمين عام جمعية "الوفاق" البحرينية، الشيخ حسين الديهي، زيارة رئيس حكومة الاحتلال الى البحرين ولقاءاته مع المسؤولين فيها.

وخلال اللقاء التضامني الذي أجرته جمعية الوفاق البحرينية في ضاحية بيروت الجنوبية امس الاثنين، قال الشيخ الديهي "نرفض لقاء المهزلة الذي يجمع ملك البحرين مع رئيس الكيان الصهيوني".

وشدد على أنه "سنبقى كشعب بحريني مع القضية الفلسطينية ولن نقبل أي تطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي".

وفي وقت سابق، وصل نفتالي بينيت​ إلى العاصمة ​البحرين​ية ​المنامة​، في أول زيارة رسمية لرئيس الوزراء الاسرائيلي إلى البحرين، حيث كان في استقباله ​وزير الخارجية البحريني​، عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وتأتي هذه الزيارة بعد عام ونصف تقريباً من انضمام البحرين إلى ركب التطبيع، حيث وقعت التطبيع في البيت الأبيض في منتصف أيلول/سبتمبر 2020.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
هجوم إلكتروني يستهدف وزارة الدفاع الأوكرانية ومصرفين حكوميين
ناظم: مجلس الوزراء صوت على مباشرة وزارتي الكهرباء والنفط بدراسة استيراد الغاز القطري
الوفاق: زيارة بينيت خيانة للبحرين واعلان لانتهاء صلاحية الدستور وفقدان لأهلية مستقبليه
بوتين يبدي استعداد بلاده للتفاوض مع الغرب.. والمستشار الألماني يحث على التعاون مع موسكو
لافروف:سعي الغرب لنزع أوكرانيا وجورجيا عن روسيا وراء تطلعهما لعضوية الناتو والاتحاد الأوروبي
أردوغان: الكوارث والتحديات الجديدة التي واجهها العالم تدعونا إلى البحث عن الحلول معا
محادثة هاتفية مرتقبة بين رئيس الوزراء الياياني والرئيس الاوكراني لتخفيف التوترات مع روسيا
المقداد يوّقع الاتفاق الإطاري للانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية بحضور السفير الهندي
المطارات المغربية تستقبل 1654 رحلة دولية بين قادمة ومغادرة منذ إعادة فتح المطار
رئيس أركان الجيش والملحق العسكري السعودي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية على المستوى العسكري
رئيس الوزراء: مشاريع وزارة النقل تحظى باهتمام بالغ ومتابعة دائمة
السفير العراقي يبحث مع وزير الصناعة مواصلة التعاون بين البلدين
الحكومة تطلب من وزير الطاقة وضع خطة لتنظيم قطاع الكهرباء
الكاظمي يصدر توجيهات تخص أسعار السلع والبطاقة التموينية: لا غطاء لأي مجرم أو مطلوب للعدالة
رئيس مجلس السيادة يوجه بتطوير وتعزيز التعاون المشترك بين السودان والهند
مشاهد تعرض للمرة الاولى للقائد الجهادي الكبير الشهيد عماد مغنية
وزير الدفاع الروسي يزور دمشق ويطلع الرئيس الأسد على سير تدريبات الأسطول الروسي شرقي المتوسط
الشيخ حمود: إما نكون مع المقاومة والتحرير وفلسطين وحقوق الشعوب وإما نكون مع القمع والإذلال
نائب الأمين العام لجمعية الوفاق يشكر الشعب اللبناني على مواقفه المشرفة من كل قضايا الأمّة
توقيع 5 اتفاقيات.. اشتية يلتقي نظيره الليبي في طرابلس
بيدرسون يصل دمشق غداً ويلتقي وزير الخارجية فيصل المقداد
رئيس حكومة الإحتلال يصل إلى المنامة
ولي العهد يستقبل رئيس مجلس النواب المصري
إعطاء إشارة الإنطلاق في المخطط التنموي في بعض ولايات البلاد
تجمع العلماء المسلمين: الجماهير التي خرجت في البحرين قبل أحد عشر عامًا لهي تعبير عن نور الله
ناصر قنديل: الثورة البحرينية تعبر فعلًا عن إرادة شعبها ولم تخرج عن سلميتها
معركة قانونية بين الجزائر وفرنسا حول ملف التفجيرات النوويـة
الكاظمي: العراق يمر بظروف معقدة وهناك من حاول خلق فتنة طائفية
السيد الحوثي يؤكد لوفود قبائل مديريتي الجوبة والعبدية على الصلح العام وحل المشاكل
متحف المذياع في فاس.. أحد أهم مقاصد الزوار في المدينة