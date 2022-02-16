اذاعة دمشق تحتفل بالذكرى الـ 75 لتأسيسها

أقامت وزارة الاعلام السورية احتفالا في مكتبة الاسد الوطنية، لمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيس إذاعة دمشق، في حضور وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، وحشد من الاعلاميين.

أقامت وزارة الاعلام السورية احتفالا في مكتبة الاسد الوطنية، لمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيس إذاعة دمشق، في حضور وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، وحشد من الاعلاميين.

لا تمحى من ذاكرة السوريين عبارة "هنا دمشق" إذاعة الجمهورية العربية السورية الإذاعة التي تحتفلُ في عيدها الماسي الخامس و السبعين لتأسيسها، وفاءً لشهدائها و العاملين فيها إلى الآن، ودعماً لمسيرتها المستمرة خلال قادم الأيام لتصبح الإذاعة السورية أيقونة الإذاعات في المنطقة العربية.

وزير الإعلام السوري بطرس الحلاق نقل خلال كلمته تهنئة الرئيس بشار الأسد بالعيد الماسي لإذاعة دمشق واعتزازه بالدماء الطاهرة لشهداء الإعلام من أبنائها وروادها الذين امتلكوا الرؤية والعزيمة ووضعوا اللبنات الأولى للنجاح وصولاً لأجيال الإعلاميين الذين يكملون المسيرة بمهنية وإخلاص وحب للوطن.

خمسة وسبعون عاماً و مازالت إذاعة دمشق شابة جميلة كما يصفها محبوها تزداد ألقا وعطاء ومواكبة للحداثة والتطور الإعلامي الحاصل ومحافظة على مكانتها ورصانتها ورتابة برامجها ونهجها المقاوم.

المصدر:قناة المنار