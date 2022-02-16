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تنديد فلسطيني واسع بزيارة رئيس حكومة الإحتلال إلى المنامة

ندد الفلسطينيون باستقبال رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينت في العاصمة البحرانية المنامة، مؤكدين ان الزيارة طعنة في ظهر قضيتهم وتعطي غطاء للاحتلال في جرائمه في القدس والضفة.
رمز الخبر: ۶۳۰۶۰
تأريخ النشر: 15 February 2022

ندد الفلسطينيون باستقبال رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينت في العاصمة البحرانية المنامة مؤكدين ان الزيارة طعنة في ظهر قضيتهم وتعطي غطاء للاحتلال في جرائمه في القدس والضفة.

يراقبُ الفلسطينيونَ بكثيرٍ من القلقِ تصاعدَ وتيرةِ التطبيعِ بين الأنظمةِ العربيةِ وإسرائيل والتي كانَ آخرُها زيارةَ رئيسِ الوزراءِ الإسرائيلي نفتالي بنيت للبحرين.

وجاءتْ الزيارةُ بعد أسابيعٍ من زيارةِ وزيرِ الحربِ الإسرائيلي إلى ذات المملكةِ ما يعني إمعانَ نظامِ البحرين في التنكرِ لحقوقِ الشعبِ الفلسطيني وتشجيعاً لجرائمِ الاحتلال.

ويؤكدُ الفلسطينيونَ أن للزيارةِ مخاطرٌ تتجاوزُ القضيةَ الفلسطينيةَ نحو الأمةِ العربيةِ والإسلامية، مؤكدينَ ضرورةَ الوقوفِ في وجهِ المطبعين.

وتنضمُ البحرينُ إلى قائمةِ الدولِ الخليجيةِ المطبعةِ دون التفاتٍ إلى استغلالِ الاحتلالِ للزيارةِ للاستمرارِ بجرائمهِ ضدَ الشعبِ الفلسطيني.

المصدر:قناة المنار

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