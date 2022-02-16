بينيت يلتقي قائد الأسطول الخامس الأمريكي في المنامة ويعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك

التقى رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، بقائد الأسطول الخامس الأمريكي، بحري براد كوبر، في إطار زيارته الرسمية للبحرين.

التقى رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، بقائد الأسطول الخامس الأمريكي، بحري براد كوبر، في إطار زيارته الرسمية للبحرين.

ورحّب بينيت بالتعاون بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والجيش الأمريكي، ودورهما في تعزيز الأمن.

وقال بينيت إن"الأسطول الخامس الأمريكي يلعب دورًا هامًا في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة في مواجهة التهديدات الأمنية المختلفة".

وأعرب رئيس وزراء الإحتلال عن تطلعه لمواصلة تعزيز وترسيخ العمل المشترك مع الولايات المتحدة.

وكان بينيت قد وصل مساء امس الاثنين إلى البحرين، في أول زيارة رسمية للمنامة، بدعوة من ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة.

وتأتي الزيارة التي تستمر يومين للبحرين، التي تستضيف مقر الأسطول الأمريكي في منطقة الخليج، وسط تصاعد التوتر بعد هجمات صاروخية يمنية تعرضت لها الإمارات، التي طبعت علاقاتها مع الإحتلال عام 2020

المصدر:يونيوز