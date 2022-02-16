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أنقرة وأبو ظبي توقعان 13 اتفاقية تعاون مشترك بحضور أردوغان وبن زايد

وقعت تركيا والإمارات، 13 اتفاقية تشمل مجالات الاستثمار، والدفاع، والنقل، والصحة، والزراعة ضمن زيارة رسمية للرئيس رجب طيب أردوغان إلى أبوظبي.
رمز الخبر: ۶۳۰۵۲
تأريخ النشر: 15 February 2022

وقعت تركيا والإمارات، 13 اتفاقية تشمل مجالات الاستثمار، والدفاع، والنقل، والصحة، والزراعة ضمن زيارة رسمية للرئيس رجب طيب أردوغان إلى أبوظبي.

وجرى التوقيع على الاتفاقيات، أمس الإثنين، عقب الاجتماع على مستوى وفدي البلدين بحضور الرئيس أردوغان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان.

وفي هذا الإطار، وقع البلدان مذكرة تفاهم في مجال الصحة والعلوم الطبية، من قبل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ووزير الصحة ووقاية المجتمع عبد الرحمن العويس.

كما وقع تشاووش أوغلو على مذكرة تفاهم في مجال التغير المناخي، مع سلطان بن أحمد الجابر المبعوث الخاص للإمارات للتغير المناخي.

وفي مجال الصناعة والتقنيات المتقدمة وقع وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، على مذكرة تعاون مع نظيره الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر.

وفي مجال التعاون الثقافي، وقع وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، على مذكرة تعاون مع وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية نورة بنت محمد الكعبي.

كما وقع وزير التجارة التركي محمد موش، مع نظيره الإماراتي عبد الله بن طوق المري، بيانا مشتركا حول بدء مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات.

وفي مجال التعاون الزراعي، وقع وزير الزراعة والغابات التركي بكير باكديميرلي، على مذكرة تعاون مع وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مريم المهيري.

كما وقع وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قرايسمايل أوغلو، ووزير التجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، اتفاقية تعاون في مجال النقل البري والبحري.

كما وقع البلدان مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الرياضة والشباب، من قبل وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي ووزيرة الدولة الإماراتية لشؤون الشباب شما المرزوعي.

وفي مجال إدارة الكوارث والطوارئ، وقع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، مع رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث علي سعيد النيادي، مذكرة تعاون.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الأرصاد الجوية، وقع عليها وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، وفارس محمد المزروعي رئيس مجلس أمناء المركز الوطني للأرصاد الجوية.

ووقع رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، مع سعيد محمد العطار مدير المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، بروتوكول تعاون في مجال الإعلام والاتصال.

ووقع رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، مع طارق عبد الرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي، خطاب نوايا بشأن بدء اجتماعات التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

وختامًا في مجال التعاون الأرشيفي بين البلدين، تم التوقيع على بروتوكول تعاون من قبل المدير العام لأرشيف الدولة أوغور أونال، والمدير العام للأرشيف الوطني في الإمارات عبدالله ماجد آل علي.​​​​​​​

المصدر:يونيوز

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