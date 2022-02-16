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رئيس الوزراء: تجاوزنا موجة كورونا الجديدة بأقل الأضرار وتم إلغاء العديد من القيود المفروضة

أعلن رئيس وزراء الكويت صباح الخالد الحمد الصباح نجاح البلاد في تخطي الموجة الجديدة من وباء كورونا وإلغاء العديد من القيود المفروضة لمواجهته.
رمز الخبر: ۶۳۰۴۸
تأريخ النشر: 15 February 2022

أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، أن الكويت نجحت بجهود الكوادر الطبية في تجاوز موجة جديدة من وباء "كورونا" بأقل الأضرار على المستويات الاقتصادية والصحية والمجتمعية.

وقال الصباح، في كلمة ألقاها في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، امس الاثنين، إن "الخطة المسبقة الموضوعة من قبل الأجهزة الحكومية وعلى رأسها وزارة الصحة استطاعت التعامل مع الموجة الجديدة".

وأضاف أن وزير الصحة خالد السعيد قدم شرحاً لمجلس الوزراء عن تطورات الجائحة، و"انحسار الموجة الأخيرة وارتفاع نسبة التطعيم"، ما حدا بالمجلس مراجعة القرارات ذات الصلة وفق توصيات الصحة.

وذكر الصباح أن "مجلس الوزراء تدارس الإجراءات المقبلة في كيفية التعايش مع فيروس كورونا ومتحوراته وألغى العديد من الإجراءات السابقة"، إذ "سيعود رص الصفوف في المساجد وتفتح المجمعات التجارية أمام الجميع وسيحضر الطلبة إلى المدارس دون فحص (PCR) مع السماح بالسفر للكافة وغيرها من الإجراءات".

وشدد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، على أن القرارات الصادرة "لا تعني نهاية الإجراءات الاحترازية الصحية الشخصية الواجبة لحماية الصحة العامة والالتزام بها خاصة ارتداء الكمام".

ولفت إلى استخلاص الكثير من الدروس والعبر والمراجعات المهمة خلال فترة الجائحة التي استمرت قرابة عامين للأجهزة الحكومية وأعمالها وآلياتها داخلياً، مبيناً أن "الدرس الأهم هو أن الكوادر الوطنية في كافة الجهات على قدر عال من المسؤولية مهما اختلفت الآراء والمقترحات ولا ننسى دور الأخوات والإخوة المقيمين العاملين في الأجهزة الحكومية".

وتوجه الصباح بالشكر إلى كافة المواطنين والمقيمين على التعاون في الفترة الماضية والالتزام بالتعليمات الصحية، ما كان له الأثر الكبير في تجاوز الموجة الجديدة بسرعة وبأقل الأضرار.

كما توجه بالشكر إلى كافة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص لما قدموه خلال تلك الفترة لخدمة الكويت ومواطنيها.

المصدر:يونيوز

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