وزارة الدفاع تعلن وصول مقاتلات حاملة لصواريخ كينجال إلى سوريا للمشاركة في تدريبات بحرية

اعلنت وزارة الدفاع الروسية وصول مقاتلات من طراز "ميغ -31 ك" الحاملة لصواريخ "كينجال" فرط الصوتية وقاذفات "تو-22 م" إلى قاعدة حميميم الروسية في سوريا في إطار التدريبات البحرية.

قالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلات من طراز "ميغ -31 ك" الحاملة لصواريخ "كينجال" فرط الصوتية وقاذفات "تو-22 م" وصلت إلى قاعدة حميميم الروسية في سوريا في إطار التدريبات البحرية.

وأضاف الوزارة في بيانها: "تم نقل هذه الطائرات الحربية، على خلفية تواجد مجموعات جوية تابعة للناتو في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وستشارك هذه المقاتلات والقاذفات، في التدريبات البحرية الروسية في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن المقاتلات والقاذفات قطعت أكثر من 1.5 ألف كلم من قواعدها إلى "حميميم".

وتابع البيان: "خلال التمرين، سيتعين على طياري الطيران بعيد المدى المذكورين، تنفيذ المهام الملقاة على عاتقهم".

يشار إلى أن مجموعات حاملات الطائرات التابعة للناتو، بما في ذلك حاملة الطائرات "هاري ترومان" من البحرية الأمريكية، وحاملة الطائرات "شارل ديغول" من البحرية الفرنسية، وحاملة الطائرات "كومتي إيدي كافور" من البحرية الإيطالية، تتواجد في البحر الأبيض المتوسط​​، مصحوبة بسفن هجومية وسفن دعم.

المصدر:يونيوز