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نائب رئيس البرلمان يدعو لتدقيق الملفات المقدمة لمؤسستي الشهداء والسجناء لكشف التزوير

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي للتدقيق في الملفات المقدمة لمؤسستي الشهداء والسجناء لكشف التزوير وإيقاف هدر المال العام.
رمز الخبر: ۶۳۰۴۵
تأريخ النشر: 15 February 2022

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، الى تدقيق الملفات المقدمة لمؤسستي الشهداء والسجناء لكشف التزوير.

وذكر بيان لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أن "الزاملي التقى اليوم، رئيس مؤسسة الشهداء عبد الاله النائلي، ورئيس مؤسسة السجناء السياسيين حسين السلطاني، للاطلاع على وضع المؤسستين والتحديات التي تواجههم، وخططهم في المرحلة المقبلة".

ودعا الزاملي بحسب البيان إلى "ضرورة اجراء تدقيق ومراجعة شاملة للملفات المقدمة لهذين المؤسستين لقطع الطريق امام المزورين"، مشيراً الى أنها "خطوة هامة لمحاربة الفساد وايقاف الهدر في المال العام وانصاف الضحايا المستحقين والحفاظ على سمعة هاتين المؤسستين الهامتين".

وأكد ان "التحديات التي تواجه عمل المؤسستين كبيرة ويجب التعامل معها بمهنية عالية بعيدًا عن المحاباة والمجاملات لانصاف عوائل الشهداء الحقيقيين"، معربًا عن دعمه "المطلق في حصول هذه الشرائح على حقوقهم".

وكشف الزاملي عن "زيارة قريبة سيجريها لكلتا المؤسستين لتأكيد دعم مجلس النواب ومساندته ودفاعه عن حقوقهم".

المصدر:يونيوز

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