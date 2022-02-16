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تظاهرات في نيودلهي احتجاجاً على حظر الحجاب الذي ترتديه المسلمات في بعض المدارس

خرج متظاهرون إلى شوارع نيودلهي مع استمرار المظاهرات احتجاجاً على حظر الحجاب الذي ترتديه المسلمات في بعض المدارس في ولاية هندية.
رمز الخبر: ۶۳۰۴۳
تأريخ النشر: 15 February 2022

خرج متظاهرون إلى شوارع نيودلهي مع استمرار المظاهرات احتجاجاً على حظر الحجاب الذي ترتديه المسلمات في بعض المدارس في ولاية هندية.

وطلبت محكمة بولاية كارناتاكا مؤخراً من الطلاب عدم ارتداء أي ملابس دينية حتى تصدر حكما بشأن الالتماسات التي تسعى لإلغاء الحظر المفروض على الحجاب.

وتصدرت القضية عناوين الصحف الشهر الماضي عندما منعت مدرسة تديرها الحكومة في منطقة أودوبي بكارناتاكا الطالبات اللائي ترتدين الحجاب من دخول الفصول الدراسية، وهو ما أثار احتجاجات خارج بوابة المدرسة. وتبعتها المزيد من المدارس في الولاية بحظر مماثل، ما أجبر المحكمة العليا في الولاية على التدخل.

وأثار النزاع احتجاجات في أماكن أخرى من الهند. واعتقلت قوات الأمن عددا من المتظاهرين في العاصمة نيودلهي نهار الخميس، كما نظم طلاب ونشطاء مسيرة في مدن بينها حيدر أباد وكلكتا في الأيام الأخيرة.

وأعرب بعض نشطاء حقوق الإنسان عن مخاوفهم من أن حظر الحجاب في المدارس قد يزيد من رهاب الإسلام في ظل تصاعد العنف وخطاب الكراهية ضد المسلمين.

المصدر:يونيوز

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