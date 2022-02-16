النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۸مشاهدات
‍ پ

الجهاد الاسلامي: قضية الأسرى رئيسة والمقاومة تراقب عن كثب جرائم الاحتلال داخل السجون

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، اليوم الثلاثاء، أن المقاومة تراقب عن كثب جرائم الاحتلال داخل السجون، وأن قضية الأسرى هي القضية الرئيسية للشعب الفلسطيني كما هي قضية المواجهة مع الاحتلال.
رمز الخبر: ۶۳۰۴۱
تأريخ النشر: 15 February 2022

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، اليوم الثلاثاء، أن المقاومة تراقب عن كثب جرائم الاحتلال داخل السجون، وأن قضية الأسرى هي القضية الرئيسية للشعب الفلسطيني كما هي قضية المواجهة مع الاحتلال.

كلام المدلل جاء خلال وقفة تضامنية نظمتها "مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى"، في قطاع غزة مع المعتقلين المرضى داخل السجون الإسرائيلية.

وقال المدلل: "المطلوب إشعال كافة نقاط التماس في الضفة المحتلة مع الاحتلال حتى يعلم بأن قضية الأسرى هي قضية الشعب الفلسطيني".

وأضاف :"الأسرى يقفون وقفة واحدة وعلى قلب رجل واحد لفضح جرائم الاحتلال داخل السجون وأبرزها سياسة الإهمال الطبي".

وتابع المدلل :"سياسة الإهمال الطبي يتحول فيها الطبيب لمحقق ولا يحصل المريض على العلاج الكافي، وينهش المرض جسد الأسرى".

وأشار إلى أن الأسرى من خلال هذه الحملة التي أسموها بـ"الحرية حق" يريدون أن يوصلوا رسالة للمجتمع الدولي أنهم يتعرضون لانتهاك حقوقهم فيما لا تتحرك الإنسانية لنصرتهم.

وأوضح المدلل أن الأسرى في هذه المعركة لا يمتلكون إلا إرادتهم وإصرارهم على الانتصار على السجان، وبيّن أن "الاحتلال سحب كل مقومات الحياة من السجون، فيما كرست إدارة سجون الاحتلال هجمتها الشرسة ضد الأسرى بعد عملية "نفق الحرية".

ولفت المدلل إلى أن "الاحتلال من خلال هذه الاعتداءات يريد الانتقام من الأسرى"، مضيفاً :"لا يمكن أن نترك الأسرى وحدهم في هذه المعركة".

وقال: "الأسرى داخل السجون يجب أن نضعهم كنياشين لأنهم ضحوا بحريتهم لتحرير المقدسات، منوهاً إلى أنه لا يمكن أن نترك قضية الأسرى ما دام هناك أسير واحد داخل السجون".

وطالب المدلل كافة المؤسسات الدولة بلعب دور إضافي للعمل على تحسين أوضاع الأسرى المأساوية داخل السجون.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
هجوم إلكتروني يستهدف وزارة الدفاع الأوكرانية ومصرفين حكوميين
ناظم: مجلس الوزراء صوت على مباشرة وزارتي الكهرباء والنفط بدراسة استيراد الغاز القطري
الوفاق: زيارة بينيت خيانة للبحرين واعلان لانتهاء صلاحية الدستور وفقدان لأهلية مستقبليه
بوتين يبدي استعداد بلاده للتفاوض مع الغرب.. والمستشار الألماني يحث على التعاون مع موسكو
لافروف:سعي الغرب لنزع أوكرانيا وجورجيا عن روسيا وراء تطلعهما لعضوية الناتو والاتحاد الأوروبي
أردوغان: الكوارث والتحديات الجديدة التي واجهها العالم تدعونا إلى البحث عن الحلول معا
محادثة هاتفية مرتقبة بين رئيس الوزراء الياياني والرئيس الاوكراني لتخفيف التوترات مع روسيا
المقداد يوّقع الاتفاق الإطاري للانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية بحضور السفير الهندي
المطارات المغربية تستقبل 1654 رحلة دولية بين قادمة ومغادرة منذ إعادة فتح المطار
رئيس أركان الجيش والملحق العسكري السعودي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية على المستوى العسكري
رئيس الوزراء: مشاريع وزارة النقل تحظى باهتمام بالغ ومتابعة دائمة
السفير العراقي يبحث مع وزير الصناعة مواصلة التعاون بين البلدين
الحكومة تطلب من وزير الطاقة وضع خطة لتنظيم قطاع الكهرباء
الكاظمي يصدر توجيهات تخص أسعار السلع والبطاقة التموينية: لا غطاء لأي مجرم أو مطلوب للعدالة
رئيس مجلس السيادة يوجه بتطوير وتعزيز التعاون المشترك بين السودان والهند
مشاهد تعرض للمرة الاولى للقائد الجهادي الكبير الشهيد عماد مغنية
وزير الدفاع الروسي يزور دمشق ويطلع الرئيس الأسد على سير تدريبات الأسطول الروسي شرقي المتوسط
الشيخ حمود: إما نكون مع المقاومة والتحرير وفلسطين وحقوق الشعوب وإما نكون مع القمع والإذلال
نائب الأمين العام لجمعية الوفاق يشكر الشعب اللبناني على مواقفه المشرفة من كل قضايا الأمّة
توقيع 5 اتفاقيات.. اشتية يلتقي نظيره الليبي في طرابلس
بيدرسون يصل دمشق غداً ويلتقي وزير الخارجية فيصل المقداد
رئيس حكومة الإحتلال يصل إلى المنامة
ولي العهد يستقبل رئيس مجلس النواب المصري
إعطاء إشارة الإنطلاق في المخطط التنموي في بعض ولايات البلاد
تجمع العلماء المسلمين: الجماهير التي خرجت في البحرين قبل أحد عشر عامًا لهي تعبير عن نور الله
ناصر قنديل: الثورة البحرينية تعبر فعلًا عن إرادة شعبها ولم تخرج عن سلميتها
معركة قانونية بين الجزائر وفرنسا حول ملف التفجيرات النوويـة
الكاظمي: العراق يمر بظروف معقدة وهناك من حاول خلق فتنة طائفية
السيد الحوثي يؤكد لوفود قبائل مديريتي الجوبة والعبدية على الصلح العام وحل المشاكل
متحف المذياع في فاس.. أحد أهم مقاصد الزوار في المدينة