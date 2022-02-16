شحنة مساعدات مصرية تصل إلى بيروت تبلغ 487.5 طن

تسلمت السلطات اللبنانية، أمس الاثنين، شحنة مساعدات غذائية ودوائية ومعيشية مصرية؛ وذلك لدى وصولها إلى ميناء بيروت قادمة من ميناء دمياط.

تسلمت السلطات اللبنانية، أمس الاثنين، شحنة مساعدات غذائية ودوائية ومعيشية مصرية؛ وذلك لدى وصولها إلى ميناء بيروت قادمة من ميناء دمياط.

وحضر مراسم تسليم الشحنة، السفير المصري بلبنان ياسر علوي، والقنصل العام أحمد إمام، ومن الجانب اللبناني وزيرا الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، والصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير ومدير ميناء بيروت البحري.

وتعد الشحنة الجديدة، الأكبر من جسر المساعدات المصرية التي تصل إلى لبنان منذ انفجار ميناء بيروت، حيث تبلغ الشحنة 487.5 طن وتتضمن 265 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية التي تغطي مستلزمات علاج فيروس كورونا.

وتحوي الشحنة أيضاً أدوية لعلاج الامراض المزمنة كالضغط والقلب والسكر، و122 طنا من المواد الغذائية و100 طن من مواد الإعاشة.

وقال السفير علوي إن تسليم لبنان اليوم دفعة جديدة من المساعدات يأتى تنفيذا للعهد الذى قطعته مصر على نفسها بدعم الأشقاء فى لبنان تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. وأضاف أن الدفعة اليوم هى الأكبر بين دفاعات جسر المساعدات المصرية الممتد لدعم لبنان منذ انفجار ميناء بيروت البحرى، مشيرا إلى أن هذا الجسر بدأ فى اليوم التالى للانفجار بعد اتصال بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره اللبنانى ميشال عون.

وشدد على أن هناك قرارًا مصريًا بألا يُترك لبنان وحيدًا فى ظل هذه الظروف التى تشهدها البلاد، مشيرًا إلى أن الدعم المصري متواجد متى دعت الحاجه.

المصدر:يونيوز