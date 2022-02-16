بينيت يعقد لقاءات مع وزراء بحرينيين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات

التقى رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، في العاصمة البحرينية المنامة، مع وزراء الخارجية والصناعة والمواصلات، البحرينيين.

التقى رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، في العاصمة البحرينية المنامة، مع وزراء الخارجية والصناعة والمواصلات، البحرينيين.

ورحّب بينيت خلال اللقاء باتفاق الأبحاث والتطوير الذي تم إبرامه أمس بين الطرفين.

وبحث بينيت والوزراء سبل ترسيخ التعاون والأفكار المختلفة في مجالات الابتكار، والاقتصاد والتكنولوجيا، كما وبحث الأطراف كذلك سبل تحقيق الاستفادة القصوى من الميزات الجغرافية المشتركة لكيان الإحتلال والبحرين، وذلك بين أمور أخرى، لغرض تسهيل حركة البضائع بين آسيا وأوروبا.

بالإضافة إلى ذلك، تم البحث في الفرص الموجودة لدى أصحاب المشاريع الاقتصادية ورجال الأعمال من اليهود والمسلمين.

كذلك نوّه رئيس وزراء الإحتلال "بالعلاقات المتينة والفعالة بين وزراء الحكومة الإسرائيلية والوزراء البحرينيين".

وكان بينيت قد وصل مساء امس الاثنين إلى البحرين، في أول زيارة رسمية للمنامة، بدعوة من ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة.

وتأتي الزيارة التي تستمر يومين للبحرين، التي تستضيف مقر الأسطول الأمريكي في منطقة الخليج، وسط تصاعد التوتر بعد هجمات صاروخية يمنية تعرضت لها الإمارات، التي طبعت علاقاتها مع الإحتلال عام 2020.

المصدر:يونيوز