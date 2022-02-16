طلبة مغاربة يعودون من كييف إلى بلدهم على خلفية الأزمة الأوكرانية الروسية

وصلت صباح اليوم الثلاثاء إلى مطار طنجة ابن بطوطة الدولي طائرة تقل 99 طالبًا مغربيًا يتابعون دراساتهم بأوكرانيا، تم إجلاؤهم على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وصلت صباح اليوم الثلاثاء إلى مطار طنجة ابن بطوطة الدولي طائرة تقل 99 طالبًا مغربيًا يتابعون دراساتهم بأوكرانيا، تم إجلاؤهم على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وسيّرت طائرة تابعة لشركة "العربية للطيران" رحلة مباشرة بين عاصمة أوكرانيا كييف ومدينة طنجة، حيث أقلعت على الساعة 5:10 صباحًا بالتوقيت المحلي لأوكرانيا من مطار كييف بوريسبيل، وحطّت بمطار طنجة ابن بطوطة على الساعة 9:15 بتوقيت المغرب.

وكانت شركة "العربية للطيران"، قد أعلنت على حسابها بموقع تويتر، أمس الاثنين، عن تأمين رحلة إجلاء للمغاربة المقيمين في أوكرانيا تربط بين كييف وطنجة اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنها ستبرمج رحلات أخرى في الأيام المقبلة.

وقد تم إخضاع العائدين على متن هذه الرحلة إلى فحوصات طبية بمطار طنجة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، تماشيا مع البروتوكول الصحي المعمول به.

وأكد عدد من الطلبة العائدين على متن الرحلة، أن إجراءات الخروج من مطار كييف بوريسبيل وإجراءات الدخول إلى مطار طنجة سارت بشكل "سلس"، موضحين أن ظروف الرحلة كانت جيدة.

وتابعوا أن عددًا من الطلبة فضلوا العودة إلى المغرب والحرص على متابعة الدراسة عن بعد بسبب الأجواء المتوترة بأوكرانيا ، والتي كانت "مبعث قلق بالنسبة لعائلات الطلبة المغاربة بأوكرانيا".

ويأتي ذلك على خلفية توتر متصاعد بين روسيا والغرب وسط ادعاءاته المتكررة حول استعداد الحكومة الروسية لشن عملية اجتياح محتملة لأوكرانيا.

وأكدت روسيا مرارًا أنه لا نية لها لشن أي عملية ضد أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة، والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادًا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقًا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة كونه يهدد الأمن القومي الروسي.

المصدر:يونيوز