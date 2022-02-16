لافروف: الحديث عن أن التدريبات الروسية البيلاروسية تم إفتعالها لغزو أوكرانيا هي مجرد تكهنات

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اجتماعه مع رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، زبيغنيو راو، عدم وجود بديل لتنفيذ اتفاقيات مينسك.

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اجتماعه مع رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، زبيغنيو راو، عدم وجود بديل لتنفيذ اتفاقيات مينسك.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البولندي، اليوم الثلاثاء، في موسكو: "لقد أكدنا من جديد أنه لا بديل عن التنفيذ الكامل والمتسق لمجموعة تدابير مينسك، ونتوقع أن الرئاسة الحالية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بما في ذلك من خلال ممثلها الخاص في أوكرانيا وفي فريق الاتصال، ستتحرك في هذا الاتجاه، في أقرب وقت ممكن وبطريقة مسؤولة".

وأضاف لافروف أن "الحديث عن أن التدريبات الروسية البيلاروسية تم افتعالها لغزو أوكرانيا هي مجرد تكهنات".

وشدد وزير الخارجية الروسي، على أن "الشيء الرئيسي الآن هو ضمان حوار مباشر بين كييف ودونيتسك ولوغانسك".

من جهة أخرى، أكد لافروف أن التدريبات العسكرية في روسيا تبدأ وتنتهي حسب المخطط لها أن تبدأ وتنتهي.

وقال: "أود أن أشدد مرة أخرى على أن التدريبات التي تجريها روسيا على أراضيها ووفقا لخططها، تبدأ وتجري وتنتهي بناء على خططها، وقلنا ذلك مرارا وتكرارا. وينطبق ذلك سواء على التدريبات الجارية في غرب البلاد أو الفعاليات المماثلة في أقصى شرقنا، أو التدريبات المشتركة بين روسيا وبيلاروس التي تجري وتتطور أيضا بما يتفق تماما مع جدولها المتفق عليه مسبقا".

وتابع قائلاً: "ويجري ذلك بغض النظر عمن يظنون شيئًا ما حول هذا الموضوع، وعمن تصيبهم نوبات هستيرية بهذا الشأن، وعمن يشنون حملات من الإرهاب الإعلامي الحقيقي، وأقول ذلك بلا تردد".

المصدر:يونيوز