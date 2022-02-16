إضراب للممرضات في سيدني احتجاجاً على ظروف العمل في ظل جائحة كوفيد

توقفت آلاف الممرضات عن العمل في سيدني، احتجاجاً على النقص في أعداد العاملين الصحيين والضغوط المرتبطة بفيروس كورونا.

توقفت آلاف الممرضات عن العمل في سيدني، احتجاجاً على النقص في أعداد العاملين الصحيين والضغوط المرتبطة بفيروس كورونا.

وسارت آلاف العاملات في هذا القطاع في تظاهرة نحو مقر برلمان الولاية لرفع الصوت عالياً ضد ظروف عمل يقولون إنها "لا تطاق".

ورددت الممرضات وهن يرتدين الكمامات الواقية هتافات، معربات عن غضبهن من النقص المستمر في أسرّة المستشفيات والمعدات الطبية، بالإضافة إلى الخسائر الكبيرة الناجمة عن هذه الأزمة الصحية التي طال أمدها.

كما رفعت بعضهن لافتات كتب عليها "عبارة شكراً لا تدفع الإيجار"، ووجهن انتقاداتهن إلى القادة السياسيين الذين يتهمونهم بتجاهل محنتهن.

ومنذ عامين تعمل الطواقم الطبية الأسترالية في ظل قواعد كوفيد الصارمة مع محاولة إنجاز المهام اليومية التي تشمل إطلاق برنامج تطعيم غير مسبوق ضد كورونا.

وشهدت أستراليا في الأشهر الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في الإصابات واكتظاظاً في المستشفيات، ما استنزف الأطباء والممرضات والممرضين، الذين واجهوا الإنهاك وخطر الإصابة بالفيروس.

المصدر:يونيوز