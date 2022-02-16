الرئيس التركي يؤكد هدف بلاده في تطوير العلاقة مع أبو ظبي على كافة الصُّعد

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن "الهدف المشترك مع الإمارات يتمثل في الارتقاء بالعلاقات الثنائية في كافة المجالات".

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن "الهدف المشترك مع الإمارات يتمثل في الارتقاء بالعلاقات الثنائية في كافة المجالات".

وفي كلمته خلال اجتماعه مع رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين في أبوظبي، اليوم الثلاثاء، قال أردوغان إن "الإمارات دولة مهمة جدا وشريك مهم في التجارة بالنسبة لتركيا"، مضيفا أنه "حتى في فترة توقف العلاقات بين البلدين، كانت التجارة مستمرة وكانت العلاقات الاقتصادية وبين الشركات مستمرة، وهذا عاد ليثبت كم هي القاعدة المشتركة بين البلدين متينة".

وأضاف الرئيس التركي أن "الهدف المشترك للدولتين الآن نقل العلاقات إلى المنحنيات الإيجابية والتطور نحو شراكات أوسع".

وتابع قائلاً: "أمس وقعنا اتفاقيات عدة، منها ما هو متعلق بالصحة والتجارة والتعليم واتفاقيات أخرى..هذه الاتفاقيات ستثبت هدف الدولتين في الوصول إلى المنحنيات الإيجابية".

ووقعت امس الاثنين، تركيا والإمارات، 13 اتفاقية تشمل مجالات الاستثمار، والدفاع، والنقل، والصحة، والزراعة ضمن زيارة أردوغان إلى أبوظبي.

وذكرت وكالة الأناضول أن الرئيس أردوغان سيفتتح اليوم الوطني التركي في معرض "إكسبو دبي".

المصدر:يونيوز