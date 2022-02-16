السفير الروسي في طوكيو: لا نية لدى موسكو للدخول في حرب وسنواصل جهودنا الدبلوماسية

ذكر سفير روسيا لدى اليابان ميخائيل غالوزين أن "بلاده لا تنوي ولا تخطط للدخول في حرب".

ذكر سفير روسيا لدى اليابان ميخائيل غالوزين أن "بلاده لا تنوي ولا تخطط للدخول في حرب".

وأكد غالوزين خلال حديث مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK، أن توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو" شرقًا منذ تسعينات القرن العشرين يظل يشكل تهديدًا لروسيا، ولا شك في أن التهديد سيزيد في حالة انضمام أوكرانيا إلى الناتو.

وحثّ غالوزين الدول على "عدم النظر إلى التدريبات العسكرية الجارية قرب أوكرانيا على أنها مقدمة لغزو ضد دولة ثالثة، وأن القوات العسكرية الروسية، وكذلك تدريباتها، ضرورية لحماية أرواح ومعيشة الشعب الروسي".

وحذّر "دول الغرب من مغبة تقديم كميات كبيرة من الأسلحة للقوات الأوكرانية،" قائلا إن "مثل هذا التحرك قد يدفع القوات الأوكرانية لاتخاذ تحرك استفزازي".

كما ألمح إلى أن "روسيا قد تتمكن من اتخاذ "إجراءات متصلة بالتكنولوجيا العسكرية" في حالة رفض الناتو مطلب روسيا بوقف توسيع الحلف"، مؤكدا على أن "روسيا ستواصل جهودها الدبلوماسية".

المصدر:يونيوز