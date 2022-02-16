النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۳۷مشاهدات
‍ پ

السفير الروسي في طوكيو: لا نية لدى موسكو للدخول في حرب وسنواصل جهودنا الدبلوماسية

ذكر سفير روسيا لدى اليابان ميخائيل غالوزين أن "بلاده لا تنوي ولا تخطط للدخول في حرب".
رمز الخبر: ۶۳۰۲۷
تأريخ النشر: 15 February 2022

ذكر سفير روسيا لدى اليابان ميخائيل غالوزين أن "بلاده لا تنوي ولا تخطط للدخول في حرب".

وأكد غالوزين خلال حديث مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK، أن توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو" شرقًا منذ تسعينات القرن العشرين يظل يشكل تهديدًا لروسيا، ولا شك في أن التهديد سيزيد في حالة انضمام أوكرانيا إلى الناتو.

وحثّ غالوزين الدول على "عدم النظر إلى التدريبات العسكرية الجارية قرب أوكرانيا على أنها مقدمة لغزو ضد دولة ثالثة، وأن القوات العسكرية الروسية، وكذلك تدريباتها، ضرورية لحماية أرواح ومعيشة الشعب الروسي".

وحذّر "دول الغرب من مغبة تقديم كميات كبيرة من الأسلحة للقوات الأوكرانية،" قائلا إن "مثل هذا التحرك قد يدفع القوات الأوكرانية لاتخاذ تحرك استفزازي".

كما ألمح إلى أن "روسيا قد تتمكن من اتخاذ "إجراءات متصلة بالتكنولوجيا العسكرية" في حالة رفض الناتو مطلب روسيا بوقف توسيع الحلف"، مؤكدا على أن "روسيا ستواصل جهودها الدبلوماسية".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
هجوم إلكتروني يستهدف وزارة الدفاع الأوكرانية ومصرفين حكوميين
ناظم: مجلس الوزراء صوت على مباشرة وزارتي الكهرباء والنفط بدراسة استيراد الغاز القطري
الوفاق: زيارة بينيت خيانة للبحرين واعلان لانتهاء صلاحية الدستور وفقدان لأهلية مستقبليه
بوتين يبدي استعداد بلاده للتفاوض مع الغرب.. والمستشار الألماني يحث على التعاون مع موسكو
لافروف:سعي الغرب لنزع أوكرانيا وجورجيا عن روسيا وراء تطلعهما لعضوية الناتو والاتحاد الأوروبي
أردوغان: الكوارث والتحديات الجديدة التي واجهها العالم تدعونا إلى البحث عن الحلول معا
محادثة هاتفية مرتقبة بين رئيس الوزراء الياياني والرئيس الاوكراني لتخفيف التوترات مع روسيا
المقداد يوّقع الاتفاق الإطاري للانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية بحضور السفير الهندي
المطارات المغربية تستقبل 1654 رحلة دولية بين قادمة ومغادرة منذ إعادة فتح المطار
رئيس أركان الجيش والملحق العسكري السعودي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية على المستوى العسكري
رئيس الوزراء: مشاريع وزارة النقل تحظى باهتمام بالغ ومتابعة دائمة
السفير العراقي يبحث مع وزير الصناعة مواصلة التعاون بين البلدين
الحكومة تطلب من وزير الطاقة وضع خطة لتنظيم قطاع الكهرباء
الكاظمي يصدر توجيهات تخص أسعار السلع والبطاقة التموينية: لا غطاء لأي مجرم أو مطلوب للعدالة
رئيس مجلس السيادة يوجه بتطوير وتعزيز التعاون المشترك بين السودان والهند
مشاهد تعرض للمرة الاولى للقائد الجهادي الكبير الشهيد عماد مغنية
وزير الدفاع الروسي يزور دمشق ويطلع الرئيس الأسد على سير تدريبات الأسطول الروسي شرقي المتوسط
الشيخ حمود: إما نكون مع المقاومة والتحرير وفلسطين وحقوق الشعوب وإما نكون مع القمع والإذلال
نائب الأمين العام لجمعية الوفاق يشكر الشعب اللبناني على مواقفه المشرفة من كل قضايا الأمّة
توقيع 5 اتفاقيات.. اشتية يلتقي نظيره الليبي في طرابلس
بيدرسون يصل دمشق غداً ويلتقي وزير الخارجية فيصل المقداد
رئيس حكومة الإحتلال يصل إلى المنامة
ولي العهد يستقبل رئيس مجلس النواب المصري
إعطاء إشارة الإنطلاق في المخطط التنموي في بعض ولايات البلاد
تجمع العلماء المسلمين: الجماهير التي خرجت في البحرين قبل أحد عشر عامًا لهي تعبير عن نور الله
ناصر قنديل: الثورة البحرينية تعبر فعلًا عن إرادة شعبها ولم تخرج عن سلميتها
معركة قانونية بين الجزائر وفرنسا حول ملف التفجيرات النوويـة
الكاظمي: العراق يمر بظروف معقدة وهناك من حاول خلق فتنة طائفية
السيد الحوثي يؤكد لوفود قبائل مديريتي الجوبة والعبدية على الصلح العام وحل المشاكل
متحف المذياع في فاس.. أحد أهم مقاصد الزوار في المدينة