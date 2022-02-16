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وزارة الدفاع تعلن عودة قواتها إلى قواعدها في المناطق الجنوبية والغربية بعد انتهاء التدريبات

وزارة الدفاع الروسية تعلن إن المنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية بدأتا بإعادة القوات إلى أماكن انتشارها بعد تدريبات "عزيمة الاتحاد 2022".
رمز الخبر: ۶۳۰۲۲
تأريخ النشر: 15 February 2022

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، للصحفيين، إن المنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية بدأتا بإعادة القوات إلى أماكن انتشارها بعد تدريبات "عزيمة الاتحاد 2022".

وأوضح ان "قوات المنطقتين الجنوبية والغربية، وبعد أن أنهت مهامها، بدأت بالفعل في التحميل على العربات والقطارات وتبدأ اليوم في التحرك إلى الثكنات العسكرية، وبعض القوات ستعود بمفردها ضمن قوافل عسكرية".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية تواصل مجموعة من التدريبات العملياتية واسعة النطاق، وتشارك فيها جميع المناطق العسكرية والأساطيل والقوات المحمولة جوا.

وتابع كوناشينكوف: "تمت دعوة الملحقين العسكريين للدفاع في سفارات الدول الأجنبية في بيلاروسيا وممثلي وسائل الإعلام للمشاركة في التدريبات كمراقبين".

وقال: "تواصل القوات المسلحة الروسية مجموعة معقدة من الإجراءات واسعة النطاق للتدريب العملي للقوات والقوات. وتشارك فيها عملياً جميع المناطق العسكرية والأساطيل والقوات المحمولة جواً".

يُذكر أنّ وزارة الدفاع الروسية، أعلنت، قبل أيام، بدء التدريبات العسكرية الروسية البيلاروسية المشتركة "حزم الاتحاد-2022" في بيلاروسيا.

وقالت الوزارة، في بيان، إنّ التدريبات تجري "بهدف إتقان مهام التصدي لعدوان خارجي خلال عملية دفاعية، فضلاً عن مكافحة الإرهاب وحماية مصالح الدولة الاتحادية".

وأعلن الكرملين، في وقتٍ سابق أنّ روسيا وبيلاروس "تواجهان تهديدات غير مسبوقة، ويبدو أنّ كثافتها للأسف أكبر بكثير وأكثر خطورة مما كان عليه الأمر في الماضي"، وهو الأمر الذي يفسّر حجم التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين، حسب بيسكوف.

ويأتي ذلك على خلفية توتر متصاعد بين روسيا والغرب وسط ادعاءاته المتكررة حول استعداد الحكومة الروسية لشن عملية اجتياح محتملة لأوكرانيا.

وأكدت روسيا مرارًا أنه لا نية لها لشن أي عملية ضد أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة، والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادًا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقًا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة كونه يهدد الأمن القومي الروسي.

المصدر:يونيوز

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