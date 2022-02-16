هونغ كونغ تستبعد تدابير إغلاق صارمة مع انتشار فيروس كورونا

إستبعدت المسؤولة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام اليوم الثلاثاء، فرض تدابير إغلاق صارمة على غرار الصين، في وقت تواجه هذه المدينة أسوأ موجة إصابات بفيروس كورونا المستجد حتى الآن.

إستبعدت المسؤولة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام اليوم الثلاثاء، فرض تدابير إغلاق صارمة على غرار الصين، في وقت تواجه هذه المدينة أسوأ موجة إصابات بفيروس كورونا المستجد حتى الآن.

واستبعدت كاري لام فرض إجراءات كهذه، وقالت للصحافيين "ليس لدينا أي خطط لفرض إغلاق تام".

لكنها رفضت أيضًا دعوات من بعض خبراء الصحة العامة وقادة الأعمال للانتقال من إستراتيجية "صفر كوفيد" إلى تدابير لتقليل الإصابات.

وقالت لام: "علينا مواصلة خوض معركة مكافحة الوباء هذه، الاستسلام للفيروس ليس خيارًا".

كما وستواصل السلطات فرض تدابير إغلاق أصغر نطاقا، وإجراء اختبارات للكشف عن الفيروس لجميع القاطنين في مجمعات سكنية تُرصد فيها حالات، كما قالت.

وعلى غرار البر الرئيسي في الصين، كافحت هونغ كونغ الفيروس من خلال تدابير شملت إغلاقا للحدود وحجرا لفترات مطولة وتتبع المخالطين وإجراءات تباعد اجتماعي صارمة.

وحذّر خبراء محليون من أن أعداد الإصابات اليومية يمكن أن تتخطى 28 ألف إصابة بحلول آذار/مارس.

المصدر:يونيوز