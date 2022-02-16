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زيلينسكي يعلن الأربعاء "يوم الوحدة" بمواجهة احتمال اجتياح روسي للبلاد

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، "يوم الوحدة" بعدما أشارت وسائل إعلام عدة إلى احتمال أن تشهد البلاد هجوماً روسياً.
رمز الخبر: ۶۳۰۱۶
تأريخ النشر: 15 February 2022

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، "يوم الوحدة" بعدما أشارت وسائل إعلام عدة إلى احتمال أن تشهد البلاد هجوماً روسياً.

وقال زيلينسكي، في كلمة له، أمس الاثنين: "يُقال لنا إن 16 فبراير/شباط سيكون يوم الهجوم. سنجعله يوم الوحدة"، داعياً الأوكرانيين إلى رفع الأعلام الوطنية وإبراز لونيه الأزرق والأصفر في ذلك اليوم.

واتّهم زيلينسكي روسيا أيضاً بـ"شنّ حرب على أوكرانيا على كل الجبهات والسعي لزرع الهلع في صفوف الأوكرانيين والمستثمرين".

وأضاف: "دولتنا قوية أكثر من أي وقت مضى ونحضّر ردوداً مناسبة لكل الاعتداءات المحتملة".

وأكد زيلينسكي أن بلاده "تتطلع إلى السلام، ولا تريد سوى حلّ كل المسائل عبر المسار الدبلوماسي".

ويأتي ذلك على خلفية توتر متصاعد بين روسيا والغرب وسط ادعاءاته المتكررة حول استعداد الحكومة الروسية لشن عملية اجتياح محتملة لأوكرانيا.

وأكدت روسيا مرارًا أنه لا نية لها لشن أي عملية ضد أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة، والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادًا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقًا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة كونه يهدد الأمن القومي الروسي.

المصدر:يونيوز

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