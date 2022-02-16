السلطات الصحية تبدأ إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا لمى تلقى ثلاث جرعات

بدأت كوريا الجنوبية أمس الإثنين، في إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا لأصحاب المناعة الضعيفة من بين الأشخاص الذين تم تطعيمهم بـ 3 جرعات من اللقاح.

بدأت كوريا الجنوبية أمس الإثنين، في إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا لأصحاب المناعة الضعيفة من بين الأشخاص الذين تم تطعيمهم بـ 3 جرعات من اللقاح.

ويصل عدد الأشخاص المستهدفين إلى 1.3 مليون شخص فوق سن 18 عاما ممن تم تطعيمهم بـ 3 جرعات من اللقاح، وسيتلقون لقاحا من نوع الحمض النووي الريبوزي الرسول "MRNA" سواء من إنتاج شركة فايزر أو موديرنا.

وأوضحت السلطات الصحية أنه من المقرر أن يتم إعطاء الجرعة الرابعة لـ 500 ألف شخص من المرضى في مرافق أو مستشفيات التمريض والعمال فيها من بين الأشخاص الذين تم تعطيمهم بـ 3 جرعات من اللقاح، بعد 4 أشهر من تلقي الجرعة الثالثة ابتداء من الأسبوع الأول من آذار/مارس القادم.

المصدر:يونيوز