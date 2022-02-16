السلطات تحظر 54 تطبيقًا صينيًا لدواع أمنية

حظرت السلطات الهندية 54 تطبيقًا قالت إنها من أصول صينية بسبب "مخاوف أمنية"، في أحدث واقعة للتوترات بين الدولتين الجارتين اللتين تعانيان من نزاع حدودي.

حظرت السلطات الهندية 54 تطبيقًا قالت إنها من أصول صينية بسبب "مخاوف أمنية"، في أحدث واقعة للتوترات بين الدولتين الجارتين اللتين تعانيان من نزاع حدودي.

وأفادت مصادر متابعة للموضوع، أن وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في الهند، حظرت تطبيقات تخص شركات تكنولوجيا صينية كبرى مثل "تنسنت" و"علي بابا" و"نت إيز".

وهذه الإصدارات هي إصدارات مُعاد تصميمها لتطبيقات كانت الهند قد حظرتها بالفعل في عام 2020.

كما تشمل التطبيقات التي تم حظرها لعبة "فري فاير" التي تنتجها شركة "سي ليمتد"، وهي شركة تم تأسيسها في سنغافورة على أيدي أشخاص مواطنين سنغافوريين من أصول صينية.

وتركز الشركة على تقديم أعمال تجارية متعلقة بالألعاب والتجارة الإلكترونية على مستوى العالم، بدعم من شركة "تنسنت" الصينية، أكبر مساهم في الشركة.

المصدر:يونيوز