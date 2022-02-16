تجمع العلماء المسلمين: الجماهير التي خرجت في البحرين قبل أحد عشر عامًا لهي تعبير عن نور الله

أكّد رئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين الشيخ غازي حنيني أنّ الجماهير التي خرجت في البحرين قبل أحد عشر عامًا وصدحت بصوتها تعلن المطالبة بالحرية والمشاركة في القرار السياسي والإقتصادي والإجتماعي في دولة البحرين لهي تعبير عن نور الله سبحانه وتعالى.

أكّد رئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين الشيخ غازي حنيني أنّ الجماهير التي خرجت في البحرين قبل أحد عشر عامًا وصدحت بصوتها تعلن المطالبة بالحرية والمشاركة في القرار السياسي والإقتصادي والإجتماعي في دولة البحرين لهي تعبير عن نور الله سبحانه وتعالى.

وقال الشيخ حنيني خلال كلمة له في انطلاق فعاليات اللقاء التضامني الذي تقيمه الوفاق البحرينية، اليوم الاثنين، في الذكرى الحادية عشرة لإنطلاق الحراك الشعبي المستمر في البحرين، المُقام في المركز الثقافي في بيروت - مسرح رسالات، قرب السفارة الكويتية، "نحن في تجمع علماء المسلمين نعبر في وقفتنا الإسلامية مع البحرين ومع الشعب البحراني المظلوم الضطهد بقيادة سماحة آية الله عيسى قاسم وسماحة الشيخ علي سلمان هذين الأخوين الكريمين العالمين الجليلين اللذين نعتبرهما وجهًا من وجوه تجمع علماء المسلمين".

وجدد الشيخ حنيني وقوفه إلى جانب الشيخين قاسم وسلمان قائلًا: "ونقف معهم لأننا نقف مع الحق ونحن مطالبون أن ندور مع الحق كيف ما دار".

المصدر:يونيوز