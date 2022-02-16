الاحزاب العربية: الخيانة الموصوفة التي ترتكب بحق فلسطين وحقوق الامة توازي جريمة النكبة

أكد الامين العام للاحزاب العربية قاسم صالح أن "الخيانة الموصوفة التي ترتكب بحق فلسطين وحقوق الامة توازي جريمة النكبة وهي حلقة من حلقات صفقة القرن التي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية والسعي الى خلق احلاف لمواجهة ايران ومحور المقاومة واسقاط ثوابت الصراع العربي الصهيوني لتأمين الحماية والشرعية للعدو الصهيوني وحرف الوبصلة عن مسارها الصحيح والاعتراف بالاحتلال وشرعنة وجوده.

أكد الامين العام للمؤتمر العام للاحزاب العربية قاسم صالح أن "الخيانة الموصوفة التي ترتكب بحق فلسطين وحقوق الامة توازي جريمة النكبة وهي حلقة من حلقات صفقة القرن التي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية والسعي الى خلق احلاف لمواجهة ايران ومحور المقاومة واسقاط ثوابت الصراع العربي الصهيوني لتأمين الحماية والشرعية للعدو الصهيوني وحرف الوبصلة عن مسارها الصحيح والاعتراف بالاحتلال وشرعنة وجوده.

وقال صالح خلال كلمة له في اللقاء التضامني الذي تقيمه الوفاق البحرينية، اليوم الاثنين، في الذكرى الحادية عشرة لإنطلاق الحراك الشعبي المستمر في البحرين، في المركز الثقافي في بيروت - مسرح رسالات، قرب السفارة الكويتية، "اننا في المؤتمر العام للاحزاب العربية اعتبرنا خطوات التطبيع استسلاما للمشروع الصهويني وتنفيذا لسياسات الولايات المتحدة في المنطقة واعتداء سافر على القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني".

وتابع: "ان هذه الخطوات التطبيعية المذلة والمدانة تعتبر عدوانا سافرا من الانظمة المطبعة على شعوبها وثرواتها ومصيرها".

المصدر:يونيوز