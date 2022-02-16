ناصر قنديل: الثورة البحرينية تعبر فعلًا عن إرادة شعبها ولم تخرج عن سلميتها

أكّد النائب اللبناني السابق ناصر قنديل أن الثورة البحرينية تعبر فعلًا عن إرادة شعبها ولم تخرج عن سلميتها، بل هي مظلومة في الإعلام وفي العالم، ومظلومة في نسبها لمحيط لا يشبهها.

أكّد النائب اللبناني السابق ناصر قنديل أن الثورة البحرينية تعبر فعلًا عن إرادة شعبها ولم تخرج عن سلميتها، بل هي مظلومة في الإعلام وفي العالم، ومظلومة في نسبها لمحيط لا يشبهها.

وقال قنديل: "عندما يأتي وزير داخليتنا ليقول علينا أن نغلق لبنان أمام أنشطة التضامن أو أنشطة الحضور لهذه القوى العربية الحيّة.. هذذا يعني بكل أسف أن نقول لمعالي الوزير قل لي مع من تتضامن أقل لك من أنت.. أنت تتضامن مع النظام الذي يطبع مع كيان الإحتلال ونحن نتضامن مع الشعب وقيادته التي تقف إلى جانب فلسطين".

وأضاف قديل خلال كلمة له في اللقاء التضامني الذي تقيمه الوفاق البحرينية، اليوم الاثنين، في الذكرى الحادية عشرة لإنطلاق الحراك الشعبي المستمر في البحرين، المُقام في المركز الثقافي في بيروت - مسرح رسالات، قرب السفارة الكويتية،: "كنا نأتي لنقول نحن مع البحرين الآن نحن نأتي لنقول نحن والبحرين معركة واحدة.. لنقول شكرًا للبحرين، لأن البحرين أتاحت لنا أن نعرف أن الصراع انتقل إلى هنا".

المصدر:يونيوز