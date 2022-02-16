الشيخ حمود: إما نكون مع المقاومة والتحرير وفلسطين وحقوق الشعوب وإما نكون مع القمع والإذلال

أكّد رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود أنّ قضية البحرين ليست منفصلة عن قضايا الأمة وليست منفصلة عن الحتلال الإسرائيلي لفلسطين ولا عن قضية التنمية أو نهب الثروات في العالم الإسلامي ولا عن قضية التشرزم والفرقة التي تشتد أحيانًا وتزداد من فترة إلى أخرى في العالم الإسلامي والعالم العربي.

أكّد رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود أنّ قضية البحرين ليست منفصلة عن قضايا الأمة وليست منفصلة عن الحتلال الإسرائيلي لفلسطين ولا عن قضية التنمية أو نهب الثروات في العالم الإسلامي ولا عن قضية التشرزم والفرقة التي تشتد أحيانًا وتزداد من فترة إلى أخرى في العالم الإسلامي والعالم العربي.

وقال الشيخ حمود خلال كلمة له في اللقاء التضامني الذي تقيمه الوفاق البحرينية، اليوم الاثنين، في الذكرى الحادية عشرة لإنطلاق الحراك الشعبي المستمر في البحرين، في المركز الثقافي في بيروت - مسرح رسالات، قرب السفارة الكويتية، "نحن مع قضية البحرين والشيخ علي سلمان والشيخ عيسى قاسم وصدقهم وحقوقهم".

وتابع الشيخ حمود بالقول: "إما أن نكون مع المقاومة والتحرير وفلسطين وحقوق الشعوب وإما أن نكون مع القمع والاذلال والسجون والتطبيع".

المصدر:يونيوز