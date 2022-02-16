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حزب الله: شعب البحرين حافظ على السلمية في تحركه بينما النظام قام بالسجن والتعذيب والتطويق

قال عضو المجلس السياسي في حزب الله​ الوزير السابق ​محمود قماطي​، "الاعداء يريدوننا مع عرب يسيرون مع ركب التطبيع ويسمون ذلك الحضن العربي ويريدوننا مع مجمع دولي يريد التحكم بثرواتنا والتحكم بنا".
رمز الخبر: ۶۳۰۰۴
تأريخ النشر: 15 February 2022

قال عضو المجلس السياسي في حزب الله​ الوزير السابق ​محمود قماطي​، "الاعداء يريدوننا مع عرب يسيرون مع ركب التطبيع ويسمون ذلك الحضن العربي ويريدوننا مع مجمع دولي يريد التحكم بثرواتنا والتحكم بنا".

كلام قماطي جاء خلال اللقاء التضامني الذي تقيمه الوفاق البحرينية، اليوم الاثنين، في الذكرى الحادية عشرة لإنطلاق الحراك الشعبي المستمر في البحرين، في المركز الثقافي في بيروت - مسرح رسالات، قرب السفارة الكويتية.

أضاف: "الشعب البحريني، حافظ على السلمية في تحركه، بينما السلطة والنظام البحريني، قام بالسجن والتعذيب والتطويق، اضافة الى نزع الجنسية عن المواطن البحريني".

وتابع: "وصلت الأمور بالسلطات البحرينية بنزع الجنسية عن مواطنيها فقط لانهم يطالبون بحقوق في وجه النظام ويعطون الجنسية لأناسٍ من الخارج من أجل التغيير الديموغرافي".

ولفت، خلال اللقاء التضامني، إلى أن "هذا الشعب البحريني لم يطرح اسقاط النظام او تغييره، كل ما طرحه هو الاصلاح، وان تتقدم البحرين الى الامام، في سياق الديمقراطية وكسب بعض المطالب المحقة"، موضحًا أن "مطلب الاصلاح، قابله النظام بالظلم والطاغوت".

تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية والبلديات ​بسام مولوي​ كان قد طلب إبلاغ إدارة قاعة رسالات بعدم إقامة اللقاء، لعدم حصوله على الأذونات القانونية، كما واتخاذ كافة الإجراءات الإستقصائية اللازمة لجمع المعلومات عن المنظّمين والداعين والمدعوين.

وكان وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي قد وجه كتابين الى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، طالبا إبلاغ إدارة فندق الساحة - طريق المطار، فوراً بعدم إقامة نشاط جمعية الوفاق والمقرر بتاريخ 14 شباط الجاري بعنوان "البحرين ظلمٌ وظلامة".

المصدر:يونيوز

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