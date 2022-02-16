نائب الأمين العام لجمعية الوفاق يشكر الشعب اللبناني على مواقفه المشرفة من كل قضايا الأمّة

أعرب نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي عن امتنانه الكبير للشعب اللبناني العزيز على مواقفه المشرفة من كل قضايا الأمّة وهمومها وتطلعاتها ومنها قضية شعب البحرين، متوجهًا بالقول: "كنتم ولا زلتم دائمًا في مقدمة الشعوب الداعمة للمستضعفين في الأرض بكم نعتز ونفخر ومنكم نتعلم الصبر والصمود فألف شكر لكم".

أعرب نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي عن امتنانه الكبير للشعب اللبناني العزيز على مواقفه المشرفة في كل قضايا الأمّة وهمومها وتطلعاتها ومنها قضية شعب البحرين، متوجهًا بالقول: "كنتم ولا زلتم دائمًا في مقدمة الشعوب الداعمة للمستضعفين في الأرض بكم نعتز ونفخر ومنكم نتعلم الصبر والصمود فألف شكر لكم".

وتابع الشيخ الديهي بالقول: "نجتمع اليوم هنا وأنتم داعمون لقضيتنا كما عودتمونا دائمًا وأبدًا وفي هذه اللحظات يجتمع في البحرين رئيس وزراء الكيان الصهيوني الذي حلّ في البحرين لا أهلًا ولا سهلًا به هذه الليلة ويستقبله النظام نحن هنا بينكم ننتصر بكم وهناك ينتصرون بالصهاينة".

وأكّد الشيخ الديهي خلال كلمة له في انطلاق فعاليات اللقاء التضامني الذي تقيمه الوفاق البحرينية، اليوم الاثنين، في الذكرى الحادية عشرة لإنطلاق الحراك الشعبي المستمر في البحرين، المُقام في المركز الثقافي في بيروت - مسرح رسالات، قرب السفارة الكويتية، أنّ البحرين تاريخ زاهرٌ بالعلم والمعرفة والطيبة والعراقة والتدين الأصيل كما أنها عنوان كبير للظلم والقهر والإضطهاد وعنوان مؤلم لظلامة وأذى واقع على الشعب لسنين طويلة.

وأشار الشيخ الديهي إلى أنّ من لا يعرف البحرين يظن بأن المآسي فيها قد بدأت منذ عام 2011 لكن الصور مختلفة، حيث أن شعب البحرين ومنذ عشرات السنين يئن تحت وطأة الظلم والإضطهاد والحكم الدكتاتوري المستفرد بالسلطة وبكل مقدرات البلد.

ولفت الشيخ الديهي إلى أنه اندلعت في البحرين وعلى مدى عقود من الزمن ثورات وانتفاضات تطالب بالحقوق والعدالة والحرية والمشاركة السياسية ولكن سرعان ما ينقض عليها النظام مستهدفًا كل من يشارك فيها.

وشدد نائب الأمين العام لجمعية الوفاق على أنّ التحرك الموجود اليوم قابل للاستمرار ولسنوات طويلة، مشيرًا إلى أن شعب البحرين قدم الكثير من الدلائل والمؤشرات أثبتت أن حراكه هذا ليس انفعالًا ولا تسلية ولا تمضية وقت وإنما دفعته الضرورة والحاجة الملحة وبإجماع وطني على هذا الحراك.

وتابع الشيخ الديهي كلامه: "الشعب اليوم مستمر بوعي ومدرك لمتطلبات نجاح هذا الحراك".

الشيخ الديهي: البحرين تحولت الى سجن كبير لا يعلو فيه غير صوت القهر

شدد نائب الامين العام لجمعية الوفاق البحرينية الشيخ حسين الديهي على "ضرورة وقف كل أشكال القمع السياسي والفساد المالي والادراي ونهب المال العام وضرب السيادة الوطنية وتحويل البحرين الى ساحة للنفوذ الصهيوني وغيره".

كلام الشيخ الديهي جاء خلال فعاليات اللقاء التضامني الذي تقيمه الوفاق البحرينية، اليوم الاثنين، في الذكرى الحادية عشرة لإنطلاق الحراك الشعبي المستمر في البحرين، المُقام في المركز الثقافي في بيروت - مسرح رسالات، قرب السفارة الكويتية.

وأكد أن " شعب البحرين اليوم يعيش تحت وطأة أعتى الانظمة السياسية واكثرها استبدادا حيث تغيب كل اشكال الحريات في البحرين كحريات التجمع السلمي او تكوين الاحزاب او التعربي عن الرأي وحرية العمل السياسي، إذ تحولت البحرين الى سجن كبير لا يعلو فيه غير صوت القهر".

وأكد قائلا: "لقد نجحت الوفاق والمعارضة معاً في مخاطبة العالم وكشف الحقيقة وفضح النظام وإظهار جرائمه وهزمته سياسياً وإعلامياً وحقوقياً".

وتابع قائلا: "نحن في الخارج لأن البحرين تحولت إلى سجن كبير وتحول أبناء الوفاق والمعارضة إلى معتقلين ولم يعد يمكن العمل السياسي المعارض في البحرين".

وحول استمرار الشعب البحريني بمسيرته ، أكد الشيخ الديهي: "شعب البحرين مستمر حتى تتحقق له العدالة والحرية والديمقراطية الحقيقية ويفعل التداول السلمي للسلطة ويتحقق له إصلاح حقيقي وجذري ونظام سياسي جديد".

الشيخ الديهي: تعيين ضابط ارتباط للبحرية الصهيونية في المنامة خروج عن المبادئ الوطنية

أعلن نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي أنّ شعب البحرين مستمر في ثورته حتى تتحقق له الحرية والعدالة والديمقراطية الحقيقية ويتفعل التداول السلمي للسلطة ويتحقق له نظام سياسي واضح يكون فيه الشعب مصدر السلطات جميعًا، ويفضي إلى تطور سياسي فعلي لنظام لا يحتاج إلى ثورة أو انتفاضة كل عقد من الزمن.

وتابع الشيخ الديهي القول: "النظام اليوم ومن قبل لا يقرأ المشهد الإقليمي والدولي، بلا يجيد قراءة هذا المشهد وهو مسكون بالشرعية التي يبحث عنها عند من لا يملكها وهم الصهاينة، فهو يغامر بالبلد من أجل البحث عن طرف يشكل حماية له".

وتوجه نائب الأمين العام لجمعية الوفاق إلى النظام البحريني بالقول: "كل هذه الممارسات والاتفاقيات والإجراءات لا تملك شرعية وليس لها أي مسوغ قانوني وهي ساقطة وهذا النظام يحفر قبره بيده عندما يسلم الصهاينة مفاتيح النفود في واقع بلد كالبحرين الصغيرة".

وأكد الشيخ الديهي الشيخ الديهي خلال كلمة له في انطلاق فعاليات اللقاء التضامني الذي تقيمه الوفاق البحرينية، اليوم الاثنين، في الذكرى الحادية عشرة لإنطلاق الحراك الشعبي المستمر في البحرين، المُقام في المركز الثقافي في بيروت - مسرح رسالات، قرب السفارة الكويتية، على أن الشرعية تكتسب من الشعب وليس لدى المتلاعبين بسيادته وتاريخه ومستقبله.

وفي ما يتعلق بالعلاقة الصهيونية البحرينية شدد الشيخ الديهي على الرفض القاطع لتحويل البحرين إلى ساحة لانطلاق أعمال عدائية ضد دول المنطقة من قبل كيان الإحتلال الصهيوني.

وأضاف الشيخ الديهي: "إن تعيين ضابط ارتباط للبحرية الصهيونية في المنامة هو سقوط وقح وخروج عن المبادئ الوطنية واستهتار فج بالسيادة الوطنية في سابقة لم يقدم عليها أحد لارتكاب جريمة التطبيع".

المصدر:يونيوز