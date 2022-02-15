السيد الحوثي يؤكد لوفود قبائل مديريتي الجوبة والعبدية على الصلح العام وحل المشاكل

التقى قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي اليوم بوفود من قبائل مديريتي الجوبة والعبدية بمحافظة مأرب.

التقى قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي اليوم بوفود من قبائل مديريتي الجوبة والعبدية بمحافظة مأرب.

وفي اللقاء أكد السيد عبدالملك الحوثي، أن تعاون رجال العبدية والجوبة وجهودهم في الأحداث الأخيرة كانت مشرفة، تصب في توجه تعزيز الأخوة ووحدة الكلمة.

وأشار إلى أن "الجانب الرسمي معني ببذل كل الجهود المستطاعة لمساعدة وخدمة أبناء الجوبة والعبدية"، مؤكداً على الصلح العام والتعاون مع الوجهاء لحل المشاكل في مديريتي العبدية والجوبة.

وقال" أعداؤنا يسعون لاختراق الأمة من الداخل، كما فعلوا في تجنيد النظامين السعودي والإماراتي في تنفيذ أهدافهم" لافتاً إلى الحرص على نشر الوعي حتى لا يتأثر البعض بدعاة الفتنة خدمة لأمريكا وإسرائيل.

وأضاف " واجبنا لم الشمل وتعزيز الأخوة ووحدة الموقف ومن يريد الذهاب إلى صف العدوان فهو يسيء لوطنه وقبيلته".

ولفت قائد الثورة إلى أن أخطر ما يهدد الأمة، التحالف مع أعدائها الحقيقيين من الأمريكيين والإسرائيليين .. مبيناً أن من يقف مع السعودي والإماراتي، إنما يقف مع حلفا أمريكا وإسرائيل.

المصدر:يونيوز