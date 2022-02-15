بيدرسون يصل دمشق غداً ويلتقي وزير الخارجية فيصل المقداد

يصل المبعوث الأممي الى سوريا، غير بيدرسون إلى العاصمة دمشق يوم غد الثلاثاء في زيارة تستغرق يومين، يلتقي خلالها وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، والرئيس المشترك للجنة مناقشة تعديل الدستور أحمد الكزبري.

يصل المبعوث الأممي الى سوريا، غير بيدرسون إلى العاصمة دمشق يوم غد الثلاثاء في زيارة تستغرق يومين، يلتقي خلالها وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، والرئيس المشترك للجنة مناقشة تعديل الدستور أحمد الكزبري.

وقالت مصادر أممية إن بيدرسون سيبحث في لقاءاته بدمشق إمكانية عقد جولة سابعة من اجتماعات لجنة مناقشة تعديل الدستور، ومقاربته المسماة بفكرة "خطوة مقابل خطوة".

وأكدت المصادر أن بيدرسون يريد تحديد موعد جديد لاجتماع اللجنة الدستورية وأنه يريد أن يكون موعداً قريباً جداً، وقد عبر في الأوساط الخاصة به عن إحباطه من هذا الملف وعدم القدرة على المضي قدماً في الاجتماعات الخاصة باللجنة الدستورية.

وتتلخص سياسة "خطوة مقابل خطوة" في أن تُقدم واشنطن مع حلفائها على رفع أو تخفيف بعض العقوبات عن الحكومة السورية، مقابل دفع موسكو الأخير لتنازلات من شأنها أن تحرز تقدما في مسار عملية الحل السياسي.

يذكر أن الاجتماع السادس للجنة الدستورية جرى في شهر تشرين الأول/اكتوبر من العام الفائت.

المصدر:يونيوز