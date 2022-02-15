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إلغاء الرسوم والضرائب على التجارة الإلكترونية والهواتف النقالة

وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإلغاء كافة الضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية والهواتف النقالة الفردية ووسائل الإعلام الآلي الموجهة.
رمز الخبر: ۶۲۹۹۹
تأريخ النشر: 15 February 2022

وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإلغاء كافة الضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية والهواتف النقالة الفردية ووسائل الإعلام الآلي الموجهة.

وحسب بيان صدر عن رئاسة الجمهورية: "أمر الرئيس تبون أيضا، باتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار، في الأسواق الدولية على المواطنين، خلال العام الجاري لغاية استقرارها".

وأضاف: "أمر رئيس الجمهورية خلال اجتماع تنسيقي بين مصالح وزير التجارة وممثلي الأجهزة الأمنية، لضبط استراتيجية محكمة للحد الفوري من تهريب المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، عبر كامل الحدود الوطنية، والتي تكبد السوق والاقتصاد الوطنيين خسائر كبيرة".

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن "الدولة ستتكفل بتغطية الفارق، في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين، من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب، وذلك نظرا إلى ارتفاع الأسعار دوليا". وأوضحت أن "العملية ستتم مع تشديد المراقبة أكثر، على الدعم في قطاع الزراعة وتربية المواشي، بما يخدم استقرار الأسعار، لفائدة المواطنين".

المصدر:يونيوز

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