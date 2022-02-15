النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۲۲مشاهدات
‍ پ

الكاظمي: العراق يمر بظروف معقدة وهناك من حاول خلق فتنة طائفية

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أن العراق يمر بظروف معقدة، فيما أشار إلى أن هناك من حاول خلق فتنة طائفية.
رمز الخبر: ۶۲۹۹۸
تأريخ النشر: 15 February 2022

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أن العراق يمر بظروف معقدة، فيما أشار إلى أن هناك من حاول خلق فتنة طائفية.

وقال الكاظمي، خلال حضوره احتفالية رفع الستارة عن المنارة الثانية لمرقد الإمام علي (عليه السلام)، بمناسبة ذكرى ولادته المباركة، "ونحن في حضرة إمام الإنسانية أمير المؤمنين، الإمام علي (عليه السلام)، وفي ليلة مولده، نستحضر المبادئ السامية التي تبنّاها وسار عليها وتمسّك بها"، مضيفاً: "عندما يقول (عليه السلام)، إن "الناس صنفان، إما أخ لك في الدين، وإما نظير لك في الخلق"، فهو يُحدّد مساراً إنسانياً لفهم التنوّع كمصدر قوة لا مصدر ضعف".

ولفت إلى أن "التنوع في العراق مصدر قوة وليس ضعفاً، وسماحة السيد السيستاني، حفظه الله، أرسل رسائل الطمأنينة للمجتمع بمقولته أنتم أنفسنا"، مردفاً بالقول: "أتشرّف أن أكون في النجف الأشرف اليوم، في هذا المكان الطاهر... من هنا حكم عليّ، وهنا استُشهد، وهنا مرقده الطاهر، بقبّته ومنارتيه؛ هنا الحوزة العلميّة ومراجعُنا العظام.. هنا كل شيءٍ ينتمي إلى عليّ".

وتابع: "هنا معقل اللغة العربية والأدب والشعر والكلمات الخالدة، ومركز العلم والفلسفة والفقه الإسلامي، فقد انطلقت جميع المذاهب الإسلامية من هنا وانبعثت جميع العلوم الإسلامية؛ لهذا يجب الحرص على أن تستمر النجف في دورها الفريد كمورد للعلوم والآداب والفلسفة، من خلال الاهتمام بمدارسها وجامعاتها ومكتباتها".

وأضاف: "نجف علي، كانت وما زالت ساحة للقاء الجميع على كلمةٍ واحدة، كلمة الوحدة والإنسانيّة، وحبّ الوطن... فحبّ الأوطان من الإيمان"، مشيراً إلى أن "هناك أزمات حولنا على المستويين الإقليمي والدولي، ولدينا في العراق أزمات ومناكفات، وأحياناً هناك من يريد أن لا تسود روح الأمل، بل يعمل على زرع التردّد والإحباط وعدم الثقة، سواء بين الناس أو مع الدولة". وأضاف، أن "العراق مر بظروف وهناك من حاول خلق فتنة طائفية".

وأكمل: "وأنا أقول، في مثل هذه الأوقات يبرز دور قادة المجتمع على كل المستويات، من خلال إرسال رسائل الأمل والدعوة إلى التآخي والتعاضد ونبذ الفتن بين أبناء الوطن الواحد مهما كانت الاختلافات السياسية، وتبنّي قيم التعايش والمحبة التي عاش بها شعبنا جيلاً بعد جيل، وهي قيم الإمام علي ومن سار على دربه". وأردف بالقول: "أبارك لكم هذه المناسبة الطاهرة، وأحيّيكم على هذا الجهد المبارك، وأتمنى لكم دوام التوفيق في خدمة الوطن والإنسان".

وعقب إزاحته الستار عن المنارة الثانية لمرقد الإمام علي عليه السلام بعد تجديدها، أدى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مراسيم الزيارة.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
السيد الحوثي يؤكد لوفود قبائل مديريتي الجوبة والعبدية على الصلح العام وحل المشاكل
بيدرسون يصل دمشق غداً ويلتقي وزير الخارجية فيصل المقداد
إلغاء الرسوم والضرائب على التجارة الإلكترونية والهواتف النقالة
الكاظمي: العراق يمر بظروف معقدة وهناك من حاول خلق فتنة طائفية
وحدة تطعيم متنقلة جديدة في اغادير يمكنها تطعيم ما لا يقل عن 200 شخص يومياً
معركة قانونية بين الجزائر وفرنسا حول ملف التفجيرات النوويـة
عجز في الأحواض المائية بسبب نقص التساقطات المطرية
رئيس حكومة الإحتلال يصل إلى المنامة
ولي العهد يستقبل رئيس مجلس النواب المصري
مشاهد من جولة لرئيس تحرير جريدة الأخبار مع الشهيد القائد عماد مغنية على مواقع المقاومة
إعطاء إشارة الإنطلاق في المخطط التنموي في بعض ولايات البلاد
احياء ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في إيران في بلدتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي
قتيلان خلال احتجاجات للمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي
قوات الإحتلال الإسرائيلي تقتحم منازل عدة وأرضا تعود لعائلة سالم في حي الشيخ جراح
إنطلاق فعاليات اللقاء التضامني لجمعية الوفاق في الذكرى الـ 11 لإنطلاق الحراك الشعبي بالبحرين
وزير الاعلام بالعيد الماسي لإذاعة دمشق: الاذاعة لعبت دور بتشكيل الوعي والوجدان وتنوير العقل
مشاهد لعملية الطعن التي نفذها الأسير يوسف المبحوح انتصارا للأسيرات في سجون الاحتلال
المستوطنون يواصلون الاعتداء على أهالي الشيخ جراح تحت حماية قوات الاحتلال
الكاظمي يستقبل منتسباً بالدفاع المدني أنقذ طفلة من حريق في منطقة الشعب
صفقة عسكرية بين الإحتلال والمغرب بقيمة 500 مليون دولار
بوريل: بوتين وماكرون لا يتواصلان معي بأي شيء
ائتلاف ثورة 14 فبراير: مواصلة المسيرة الثورية ضرورة وطنية وشعبية ونضع مقاومة التطبيع على سلّم أولويّاتنا
جيش الإحتلال يسقط طائرة مسيرة تابعة له على الحدود مع لبنان
طفلة الأسير جرادات تطلق عبارات التحدي أمام منزل عائلتها: "مش مهتمين للي صار أبدًا"
أولى رحلات الخط الملاحي الجديد بين ماليزيا وسنغافورة وسلطنة عمان ترسو في ميناء صحار
وفد من حكومة "طالبان" في قطر للقاء ممثلين عن الخليج والاتحاد الأوروبي
السلطات تعيد فتح المدارس وتسمح للطالبات المسلمات بدخولها بالحجاب بعد موجة احتجاجات
وزير الجيوش: الغزو الروسي وشيك جدًا وسنؤيد أوكرانيا إذا تخلت عن فكرة الانضمام إلى الناتو
ثلوج في بكين بعد 10 أيام من افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية
"بابا عمل الصح وراح نرجع نبني بيتنا".. رسالة من ابنة الأسير جرادات بعد هدم منزلهم