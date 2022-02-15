عجز في الأحواض المائية بسبب نقص التساقطات المطرية

كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن عجز التساقطات المطرية بلغ إلى حدود 10 يناير الجاري حوالي 64 في المائة، مقارنة بالموسم الفلاحي السابق 2020-2021.

كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن عجز التساقطات المطرية بلغ إلى حدود 10 يناير الجاري حوالي 64 في المائة، مقارنة بالموسم الفلاحي السابق 2020-2021.

وأوضحت المديرية في مذكرة لها حول الظرفية لشهر يناير، أنه خلال الموسم الفلاحي الحالي تأخرت التساقطات المطرية بشكل كبير، وهو ما سيؤثر على الإنتاج الوطني من الحبوب ومربي الماشية بسبب ارتفاع أسعار المواد العلفية.

وسيسجل إنتاج الحوامض خلال الموسم الحالي، تضيف المذكرة، ارتفاعا بنسبة تقدر ب14 في المائة، أما إنتاج الزيتون فيتحسن بنسبة 21 في المائة. بينما سينمو إنتاج التمور بنسبة تتراوح ما بين 15 و20 في المائة، وهو ما سيمكن السلسلة من تجاوز الهدف المتضمن في العقد البرنامج 2010-2020، والمحدد في 160 ألف طن.

المصدر:يونيوز