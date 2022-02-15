رئيس حكومة الإحتلال يصل إلى المنامة

وصل رئيس وزراء العدو الإسرائيلي نفتالي بينيت مساء اليوم إلى البحرين، في أول زيارة رسمية لرئيس حكومة إسرائيلي إلى المملكة الخليجية التي طبّعت العلاقات مع الدولة العبرية في 2020.

وصل رئيس وزراء العدو الإسرائيلي نفتالي بينيت مساء اليوم إلى البحرين، في أول زيارة رسمية لرئيس حكومة إسرائيلي إلى المملكة الخليجية التي طبّعت العلاقات مع الدولة العبرية في 2020.

وحطت طائرة بينيت في المنامة. ومن المتوقع أن يزور بينيت ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وكذلك ولي العهد سلمان بن حمد. كما سيلتقي بينيت بوزراء المالية، والخارجية، والصناعة، والمواصلات البحرينيين، وبممثلين عن الجالية اليهودية في المملكة.

واتفق وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، مع البحرين على تعيين ضابط ارتباط من البحرية الإسرائيلية في المنامة، بهدف تأمين الاتصال بـ الأسطول الخامس الأميركي. وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، الجمعة، بأن مهمة الضابط الإسرائيلي بأن يكون ضابط ارتباط مع الأسطول الخامس الأميركي الذي يتخذ في البحرين قاعدة قيادية له.

وقالت القناة بأن "الضابط الإسرائيلي سيتوجه إلى البحرين في الأسابيع المقبلة"، وأشارت إلى أنه "وبهذه الخطوة يصبح هذا الضابط أول ضابط إسرائيلي يعين بشكل ثابت في دولة عربية".

هذا ووصل وزير حرب الإسرائيلي بيني غانتس أوائل هذا الشهر، إلى المنامة في أول زيارة رسمية له إلى البحرين منذ اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين في أيلول/سبتمبر 2020. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أعلنت تل أبيب والمنامة تبادل فتح سفارتيهما.

المصدر:يونيوز