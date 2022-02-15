ولي العهد يستقبل رئيس مجلس النواب المصري

بحث ولي العهد البحريني ورئيس الحكومة سلمان بن حمد آل خليفة في قصر القضيبية مع رئيس مجلس النواب المصري، حنفي علي الجبالي آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

بحث ولي العهد البحريني ورئيس الحكومة سلمان بن حمد آل خليفة في قصر القضيبية مع رئيس مجلس النواب المصري، حنفي علي الجبالي آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد جبالي، عمق ومتانة العلاقات المصرية – البحرينية، على كافة الأصعدة والمستويات، وعلى تقدير الدولة المصرية لدور الملك في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.

وشدد رئيس مجلس النواب المصري، على التزام مصر بدعم البحرين ضد كل الأخطار التي تواجه أمنها داخلياً وخارجياً، ورفضها التام التدخل في شؤوناه الداخلية.

المصدر:يونيوز