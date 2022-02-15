إعطاء إشارة الإنطلاق في المخطط التنموي في بعض ولايات البلاد

أعطى وزيرُ الاقـتصاد والتخطيط التونسي سمـير سعـيّد إشارة انـطلاق في إعـداد المـُخطط التنموي 2023 / 2025 بـولايات الشمال الشرقي والوسط الشرقي.

جاء ذلك بعد استعراضُ مـنهجيـةِ هـذا المـُخطط ومـناقـشة أهـدافـه وكـيـفـية ُتـنـفـيذها لـفـائدة الجهات، لـدفـْع الـنمـُو بها وفْـقَ حاجـياتِها ومـتـطـلباتِها.

وبالتوازي مع هذا المخطط، تعمل وزارة الاقتصاد والتخطيط على خطة إنعاش اقتصادي على المدى القصير قوامها دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسهيل الإجراءات لبعثها، وإعادة إنعاش التصدير ودفع الاستثمار، وواستعادة النمو الذي يمثل مفتاح كل الأبواب الاقتصادية المغلقة.

المصدر:يونيوز