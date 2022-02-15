قوات الإحتلال الإسرائيلي تقتحم منازل عدة وأرضا تعود لعائلة سالم في حي الشيخ جراح

اقتحم نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس ارييه كينج، وعضو الكنيست الصهيوني، المتطرف إيتمار بن غفير، مساء الإثنين، أرض عائلة سالم المهددة بالإخلاء في "حي الشيخ جراح" بالقدس المحتلة.

اقتحم نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس ارييه كينج، وعضو الكنيست الصهيوني، المتطرف إيتمار بن غفير، مساء الإثنين، أرض عائلة سالم المهددة بالإخلاء في "حي الشيخ جراح" بالقدس المحتلة.

وبحسب مصادر صحافية فقد أكد شهود عيان أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت منازل عدة في الحي وفتشتها، ووفرت الحماية للمستوطنين الذين يقومون بممارسات استفزازاتية لأهل الحي".

ويشهد حي الشيخ جراح، منذ مساء أمس الأحد، توتراً شديداً بين المقدسيين من جهة، والمستوطنين وقوات الاحتلال من جهة أخرى، بعدما نفذ "بن غفير" تهديده بافتتاح مكتب برلماني بحي "الشيخ جراح"، بمشاركة عشرات المستوطنين.

وأسفرت المواجهات عن إصابة 31 فلسطينيا، بحسب الهلال الأحمر، واعتقال 18 آخرين، وفق شرطة الاحتلال.

ومنذ عام 1956، تقيم 27 عائلة فلسطينية في منازلها المهددة بالمصادرة في "الشيخ جراح"، بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية (التي كانت تحكم الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، قبل احتلالها عام 1967) ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

المصدر:يونيوز