إنطلاق فعاليات اللقاء التضامني لجمعية الوفاق في الذكرى الـ 11 لإنطلاق الحراك الشعبي بالبحرين

إنطلقت فعاليات اللقاء التضامني الذي تقيمه الوفاق البحرينية وائتلاف 14 فبراير، اليوم الاثنين، في الذكرى الحادية عشرة لإنطلاق الحراك الشعبي المستمر في البحرين، المُقام في المركز الثقافي في بيروت - مسرح رسالات، قرب السفارة الكويتية.

إنطلقت فعاليات اللقاء التضامني الذي تقيمه الوفاق البحرينية وائتلاف 14 فبراير، اليوم الاثنين، في الذكرى الحادية عشرة لإنطلاق الحراك الشعبي المستمر في البحرين، المُقام في المركز الثقافي في بيروت - مسرح رسالات، قرب السفارة الكويتية.

وكانت قد أعلنت كل من جمعية الوفاق البحرينية نقل فعاليتها التي كانت مقررة في فندق الساحة على طريق مطار بيروت، الى المركز الثقافي في بيروت - مسرح رسالات، قرب السفارة الكويتية.

وكان وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي قد وجه كتابين الى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، طالبا إبلاغ إدارة فندق الساحة - طريق المطار، فوراً بعدم إقامة النشاطين المقررين (نشاط جمعية الوفاق ونشاط لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير) بتاريخي 11 و14 شباط الجاري، الاول بعنوان "حق السياسي في ثورة البحرين" والثاني بعنوان "البحرين ظلمٌ وظلامة".

المصدر:يونيوز