حكومة أونتاريو تعلن رسميا بداية آذار المقبل موعدا لالغاء جواز سفر التطعيم ضد كورونا

أعلنت مدينة أونتاريو الكندية أنها ستلغي استخدام جواز سفر التطعيم ضد فيروس كورونا في بداية شهر آذار المقبل.

أعلنت مدينة أونتاريو الكندية أنها ستلغي استخدام جواز سفر التطعيم ضد فيروس كورونا في بداية شهر آذار المقبل.

وقالت الحكومة اليوم الاثنين، أنه من المقرر رفع متطلبات اثبات التطعيم في المقاطعة في الاول من مارس، وفي هذا الوقت سترفع حدود السعة في جميع المؤسسات الداخلية.

وقال مسؤولون كنديون أن "هذا لن يحدث الا اذا "أستمرت مؤشرات الصحة العامة والنظام الصحي في التحسن".

ولفت المسؤولون الى أن "متطلبات إرتداء الكمامات ستظل سارية وقد تختار الشركات الاستمرار في الطلب على شهادات اللقاح اذا رغبوا بذلك".

كما وأعلن رئيس حكومة المنطقة دوج فورد أن "الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما سيكونون مؤهلين الى الحصول على جرعاتهم المعززة اعتبارا من يوم الجمعة القادم".

المصدر:يونيوز