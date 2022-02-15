اجتماع بين الإطار التنسيقي والإتحاد الوطني الكوردستاني

أعلن الاتحاد الوطني الكوردستاني أن وفداً منه عقد اجتماعاً مع الاطار التنسيقي، في العاصمة بغداد.

أعلن الاتحاد الوطني الكوردستاني أن وفداً منه عقد اجتماعاً مع الاطار التنسيقي، في العاصمة بغداد.

وذكر اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني في بيان له، ان "الإطار التنسيقي عقد اجتماعاً مع وفد من الاتحاد الوطني الكوردستاني، ضم عدداً من قيادات الإطار التنسيقي وبافل طالباني".

واضاف البيان ان "الاجتماع ضم أيضاً رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري وزعيم حركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي".

ولم يتوصل الاتحاد الوطني الكوردستاني لحد الان الى اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بشأن اختيار مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، ولازال الاتحاد الوطني يصر على مرشحه رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح.

وكانت المحكمة الاتحادية، قد عقدت يوم الأحد، جلسة خاصة للدعوى المقدمة ضد مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، حيث قررت الحكم بعدم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، بسبب ثبات ضلوعه في أعمال "فساد".

المصدر:يونيوز