ثورة البحرين في ذكرى انطلاقتها.. وفاء دائم للاحرار والشهداء

في عامها الحادي عشر تواصل ثورة الشعب البحريني حراكها السلمي حتى تحقيق الإصلاح بمواجهة الانتهاكات المتمادية الي يمارسه نظام المنامة لحقوق الانسان والمواطنة والقرار السيادي.

لن يضعف نبض الشارع البحريني.. ولن تهدأ رياح التغيير التي انطلقت شرارتها منذ أحد عشر عاما من دوار اللؤلؤة في العاصمة المنامة.

ورغم القمع والإعتقالات التعسفية التي يمارسها النظام البحريني، لم يكل الشباب البحريني عن العمل وتفعيل التظاهرات إحياءا لذكرى انطلاق ثورتهم في الرابع عشر من شهر شباط فبراير، والتي اتخذت هذا العام شعار "متحدون" تأكيدا على اكمال العمل دفاعا عن البحرين.

الثورة الشعبية المحقة المطالبة بإسقاط النظام الخليفي واجهت سجلا حافلا من الانتهاكات.. فمنذ انطلاقتها تجاوز عدد الشهداء البحرينيين جراء القمح الخليفي المئتي شهيد بينهم تسعة واربعون طفلاً واربعة وثلاثون امرأة.

وفي رقبة النظام.. خمسة مواطنين اعدمتهم السلطات تحت ذرائع ملفقة ، هذا وتتنوع وسائل التعذيب بحق سجناء الرأي في البحرين على خلفية مشاركتهم في النشاط السياسي والحقوقي.

ثمانية وثلاثون مسجدا هدمها النظام البحريني وثلاثون هو عدد الجمعيات السياسية والدينية والثقافية والتربوية التي تم حلها منذ ثورة فبراير في وقت تشهد البلاد حالة من التقييد التام للنشاط المدني.

كما تواصل سلطات المنامة عمليات التجنيس السياسي واسقاط الجنسيات والاضطهاد الطائفي جميعها انتهاكات تسببت بتعقيد مشهد الأزمة السياسية في البحرين.

المصدر:يونيوز