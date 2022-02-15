افتتاح مستشفى محمد بن زايد الميداني في خان يونس جنوب قطاع غزة

افتتحت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، يوم السبت، مستشفى محمد بن زايد آل نهيان الميداني في قطاع غزة، والذي أقيم بتمويل من الإمارات، لدعم القطاع الطبي في غزة في ظل تفشي فيروس كورونا في العالم.

افتتحت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، يوم السبت، مستشفى محمد بن زايد آل نهيان الميداني في قطاع غزة، والذي أقيم بتمويل من الإمارات، لدعم القطاع الطبي في غزة في ظل تفشي فيروس كورونا في العالم.

ويقع مستشفى محمد بن زايد في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وعلى مساحة 8 دونمات، ويضم 216 سريراً، و56 سرير عناية مركزة مخصصة للحالات الحرجة والخطرة، إلى جانب 18 وحدة طبية لمرضى الكلى، ويحتضنه المستشفى الأوروبي، وشهد حفل الافتتاح مشاركة وزارة الصحة الفلسطينية، وشخصيات دينية ووطنية، والفصائل الفلسطينية.

المصدر:يونيوز