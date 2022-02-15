قتلى وجرحى بينهم أطفال إثر حريق نجم عن انفجار جنوب البلاد

لقي سبعة أشخاص مصرعهم اليوم الإثينن في انفجار تلاه حريق في منطقة بيرينيه أورينتال حنوب فرنسا.

لقي سبعة أشخاص مصرعهم اليوم الإثينن في انفجار تلاه حريق في منطقة بيرينيه أورينتال حنوب فرنسا.

بدوره، أكد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، الأمر مشيرا إلى سقوط 7 قتلى على الأقل في الانفجار.

وكتب دارمانان، في تغريدة عبر تويتر، "أدى انفجار تلاه حريق إلى مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص في منطقة بيرينيه أورينتال".

وأضاف: "لقد قطعت رحلتي إلى مونبلييه للذهاب إلى مكان الحادث. أقدم دعمي الكامل لفرق الدولة وللسكان".

وأفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا بينهم طفلان، وأحد الجرحى حالته خطيرة، إثر الانفجار الذي وقع ليل الأحد/الاثنين في مبنى في Saint-Laurent-de-la-Salanque، شارع أراغو.

وتم العثور على أسطوانات غاز بالقرب من المبنى المتضرر دون أن يكون من الممكن في الوقت الحالي تحديد ما إذا كانت هي السبب في الانفجار أم أنها أدت إلى تفاقم الانفجار.

المصدر:يونيوز