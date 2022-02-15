السيسي يجتمع مع عدد من المسؤولين لمتابعة خطة الحكومة لبرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية شريف إسماعيل ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، ومع عدد من الوزراء.

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية شريف إسماعيل ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، ومع عدد من الوزراء.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة خطة الحكومة لبرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة.

وعرض وزير المالية، بصفته مقرر لجنة الطروحات، خطة الدولة لبرنامج الطروحات حتى ٣١ ديسمبر من العام الجاري، مع تحديد الشركات المرشحة في هذا الإطار لتداول أسهمها في البورصة المصرية.

كما استعرض محافظ البنك المركزي مساهمة القطاع المصرفي في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة.

وقد وجه السيسي باستمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مراعاة تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع أيضًا على خطة الحكومة فيما يتعلق بصناعة السيارات، موجهًا سيادته بمواصلة العمل على تعميق التصنيع الوطني للسيارات الكهربائية، خاصةً الصناعات المغذية لها، وذلك لمواكبة الاتجاه العالمي في هذا الإطار.

المصدر:يونيوز