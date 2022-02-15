وفود تؤم ضريح السيد عباس الموسوي في النبي شيت في ذكرى شهادته

أمَّت وفودٌ رسميةٌ وشعبيةٌ مرقدَ سيدِ شهداءِ المقاومةِ الإسلامية السيد عباس الموسوي في بلدة النبي شيت البقاعية، احتفاءً بذكرى الشهداءِ القادة.

أمَّت وفودٌ رسميةٌ وشعبيةٌ مرقدَ سيدِ شهداءِ المقاومةِ الإسلامية السيد عباس الموسوي في بلدة النبي شيت البقاعية، احتفاءً بذكرى الشهداءِ القادة.

عند مرقد سيد شهداء المقاومة السيد عباس الموسوي في النبي شيث كان موعد تجديد الوفاء للقادة الشهداء بحفظ المقاومة والسير على نهجها.

المراسم الخاصة التي اقامها حزب الله بالمناسبة بدات بقسم الوفاء لدماء القادة وكل الشهداء قامت به ثلة من مقاتلي المقاومة.

وعلى وقع نشيد حزب الله الذي عزفته الفرقة الموسيقية في جمعية كشافة الامام المهدي (عج) قام المعاون التنفيذي للامين العام لحزب الله محمد حسن ياغي ومسؤول منطقة البقاع حسين النمر ونواب بوضع اكليل من الزهر وقراءة الفاتحة عند مقام السيد عباس.

وتخلل المراسم قيام وفود ثمثل مختلف القطاعات والاتحادات والبلديات والمؤسسات الاجتماعية والتربوية والصحية والهيئات النسائية بوضع اكاليل الورد عند ضريح السيد عباس.

ولمناسبة ذكرى القادة الشهداء اطلقت مؤسسة جهاد البناء مشروع زراعة الف وثمانمئة واثنين وثمانين، شجرة ارز تخليدا لذكرى انطلاقة المقاومة بزراعة شجرة ارز باسم السيد عباس الموسوي في روضة شهداء النبي شيث.

المصدر:يونيوز