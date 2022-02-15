زيلينسكي يبحث مع المستشار الألماني الاوضاع الامنية قبيل مغادرة الاخير الى موسكو غدا

وصل المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الاثنين، إلى كييف لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بشأن المسائل الأمنية.

وصل المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الاثنين، إلى كييف لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بشأن المسائل الأمنية.

من جانبه لفت وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إلى أن كييف تقيم إيجابيا أن شولتس يزور كييف قبل زيارته إلى موسكو المقررة غدا الثلاثاء. وترى أنه "ستكون هذه أول محادثة موضوعية مطولة بين المستشار الألماني والرئيس الأوكراني وسينسقان خلالها مواقفهما التي سيتجه المستشار بها إلى موسكو".

وقامت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك" بزيارة رسمية إلى كييف في 7 و8 شباط الجاري. والتقت خلالها مع نظيرها الأوكراني، دميتري كوليبا وزارت دونباس. وفي 12 شباط الجاري بحث وزيرا خارجية البلدين هاتفيا الوضع الأمني وزيارة شولتس المرتقبة إلى أوكرانيا. ويعتبر الخبراء الأوكرانيون الاتصالات الثنائية الحيوية بين البلدين دليلا على نية برلين لتنشيط جهودها الهادفة إلى تسوية الأزمة في أوكرانيا.

المصدر:يونيوز